Avellino, agguato a viale Italia: allerta in Prefettura e indagini ad una svolta Gli spari in centro contro una Polo Volkswagen di colore grigio

Si spara ancora in città. E' successo in pieno centro, ad Avellino, alle spalle della caserma dei Carabinieri nel cuore della notte. Sono vicine alla volta le indagini sull'agguato avvenuto, nella notte tra martedì e mercoledì, ad Avellino, a viale Italia. Si stringe il cerchio intorno alle due persone che, a bordo di uno scooter di grossa cilindrata, hanno fatto fuoco contro una Polo Griia Volkswaen in marcia. Tre i ragazzi nell' auto attinta dai colpi, 4 secondo gli agenti di polizia che hanno effettuato accurati rilievi. Erano in viale Italia, all’altezza della rotonda che porta verso Torrette. Non si registrano feriti, ma i tre sono stati ascoltati per raccogliere ogni elemento utile alle indagini.

Spari da uno scooter

Chi ha sparato aveva il volto coperto. È arrivato in scooter, ha puntato l’arma, ha premuto il grilletto e poi è scappato e la Squadra Mobile della Questura di Avellino indaga. Nelle prossime ore potrebbero emergere sviluppi importanti. Fondamentali le immagini della videosorveglianza, che hanno fornito elementi utili.

Tavolo in prefettura

Il Prefetto Rossana Riflesso parla di “massima attenzione” e in una nota ha spiegato che fin dalle prime ore successive ai fatti è stato seguito ogni passo dell’indagine, in stretto contatto con le forze dell’ordine. Nelle prossime ore si terrà un comitato ad hoc per fare il punto.