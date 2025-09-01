Atti vandalici ad Ariano: ferma condanna da parte di Fratelli d'Italia "Gesti come questi non possono e non devono passare sotto silenzio"

Il circolo di Fratelli d’Italia di Ariano Irpino attraverso il coordinatore Manfredi D'Amato esprime ferma condanna per i gravi atti vandalici avvenuti nella notte del 31 Agosto, durante la manifestazione culturale vicoli è arte, (leggi qui) che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, artisti e visitatori.

"In un evento pensato per valorizzare il nostro centro storico e promuovere cultura, arte e tradizioni, alcuni ignoti hanno compiuto gesti deplorevoli, danneggiando veicoli i sosta, rompendo specchietti retrovisori e forando pneumatici.

Si tratta di azioni inqualificabili, che non solo arrecano un danno materiale, ma rappresentano una chiara offesa al senso civico e al vivere comune, colpendo direttamente chi lavora per rendere Ariano una città viva, accogliente e ricca di iniziative.

Atti come questi non possono e non devono passare sotto silenzio.

Fratelli D’Italia ritiene necessario: che le autorità competenti facciano piena luce su quanto accaduto e individuino i responsabili, che l’amministrazione comunale garantisca un adeguato presidio del territorio, specialmente durante eventi pubblici, che si avvii un serio confronto sulla sicurezza urbana e sulla necessità di prevenire episodi di inciviltà e criminalità.

Il circolo di Fratelli d’Italia si schiera, come sempre, al fianco dei cittadini, degli organizzatori e di tutti coloro che credono in una Ariano Irpino sicura, decoroso e rispettosa dei valori fondamentali di una comunità civile.

Chi distrugge non è ribelle: è semplicemente nemico del bene comune. Continueremo a vigilare e a promuovere ogni azione utile per difendere le legalità, la sicurezza e il rispetto delle nostra città".