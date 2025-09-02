Ancora auto danneggiate ad Ariano: indagini in corso Uno degli ultimi episodi è avvenuto nei pressi di via Conservatorio

Continuano ad arrivare denunce negli uffici di polizia e carabinieri, relative a danneggiamenti di auto parcheggiate lungo le strade ad Ariano Irpino. C'è chi si sta divertendo da domenica scorsa a forare pneumatici, rigare e ammaccare carrozzeria e a spaccare specchietti. Qui il primo articolo.

Non si contano finora le vetture e le zone prese di mira, dal centro alle periferie. Leggi qui. Quello che un primo momento era sembrato un gesto isolato di una notte brava, sta assumendo contorni decisamente molto più gravi. Dalla tregua furti nelle abitazioni ora si è passati alle auto da difendere.

Uno degli ultimi episodi è avvenuto nei pressi di via Conservatorio, sotto alcune palazzine situate quasi all'imbocco della strada panoramica.

Sulla vicenda carabinieri e polizia stanno svolgendo in sinergia tra loro, accurate indagini al fine di individuare i responsabili di queste stupide azioni. Tra le ipotesi non si escude neppure che ad agire possa essere un folle come già accaduto in passato per una vicenda analoga.

Il racconto

"Sono rientrata ieri sera da lavoro, dopo 12 ore - ci dice una donna, operatrice sanitaria all'ospedale Frangipane-Bellizzi - la macchina era in ordine e non presentava alcun problema. Stamane la sorpresa. Dopo aver percorso poche centinaia di metri, mi sono accorta che avevo due pneumatici posteriori bucati. E' davvero assurdo".