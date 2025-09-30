Incidente a Montemarano, auto contro camion: code e disagi sull'Ofantina Bis Soccorsi sul posto

Incidente lungo l’Ofantina bis coinvolge un autoarticolato e un’auto, code e disagi a Montemarano. L'impatto è avvenuto in prossimità del distributore di carburante.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri e i mezzi di soccorso. Un anziano, alla guida della vettura una Fiat Panda, è stato portato dai sanitari al Moscati di Avellino.

La dinamica del sinistro è attualmente in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. L’episodio ha causato rallentamenti lungo la strada, creando ovvie ripercussioni sulla circolazione veicolare.