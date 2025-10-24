Quel lungo ritorno a piedi da solo verso l'appuntamento con la morte sotto casa La tragedia di Antonio, il dolore composto dei familiari e l'inchiesta della magistratura

Resta sotto sequestro nell'obitorio dell'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino, la salma del 56enne morto improvvisamente davanti al garage della sua abitazione in via Vitale dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso. Leggi qui la cronaca dell'accaduto.

L'uomo, cardiopatico ha percorso un lungo tratto di strada a piedi, da via Maddalena a via Vitale dove sotto gli occhi del nipote presente nel piazzale, si è accasciato a terra senza più rialzarsi. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri. La procura di Benevento che conduce l'inchiesta ha disposto l'autopsia che verrrà eseguita non prima della prossima settimana.

Dolore composto da parte dei familiari. Parla il fratello Giovanni: "Ci sono indagini in corso da parte dell'autorità giudiziaria. Ci affidiamo all'operato della magistratura. Vogliamo solo sapere la verità senza colpevolizzare nessuno. Confidiamo negli accertamenti che verranno eseguiti e attendiamo con fiducia risposte. Ringraziamo tutta la comunità di Ariano Irpino, i colleghi di lavoro, che in questo tragico momento in ogni forma stanno manifestano grande affetto verso di noi. Antonio era una brava persona, in questo momento manteniamo compostezza":