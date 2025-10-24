"Avevi due occhi dolcissimi che sapevano riscaldare l’anima, ciao Alessandro" La tragedia del 62enne morto a causa di un terribile schianto in autostrada a Grottaminarda

Il medico legale Giovanni Zotti ha eseguito stamane nell'obitorio dell'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino, l'autopsia sul corpo di Alessandro Scozzo, il 62enne originario di Roma ma residente ad Altamura, morto tragicamente sabato scorso in un terribile schianto in autostrada a Grottaminarda.

L'uomo era diretto nella capitale, alla festa di compleanno di suo padre insieme alla moglie Caterina Colonna ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Moscati di Avellino.

La procura dopo l'esame autoptico ha concesso il nulla osta. La salma nelle prossime ore lascerà l'ospedale arianese per raggiungere la città di Altamura dove si svolgeranno i funerali.

Il cordoglio dell'associazione Fortis Murgia di Altamura: "Alessandro Scozzo resterà per sempre parte della nostra famiglia. Per Fortis Murgia e Federicus è stato una presenza luminosa, capace di portare allegria e serenità in ogni momento.

Aveva quegli occhi dolcissimi che sapevano riscaldare l’anima, regalando calma e una forza silenziosa, quella che serve per affrontare anche i giorni più difficili.

E questo, purtroppo, è uno di quei giorni. Doverlo salutare per sempre ci spezza il cuore. Ci stringiamo con profondo affetto a chi gli ha voluto bene, ai suoi cari e in modo particolare a sua moglie Caterina Colonna

Il suo sorriso continuerà a vivere nei ricordi e nell’anima della nostra grande famiglia".