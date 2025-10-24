Massacrato a morte nella Rems: omicida trasferito a Bellizzi

E' stato trasferito in carcere a Bellizzi Irpino, il 29enne ospite della Rems di San Nicola Baronia, accusato di omicidio preterintenzionale.
L'uomo lo scorso 29 settembre aveva massacrato a calci e pugni con estrema ferocia, all'interno della struttura un altro detenuto, di 60 anni, morto una settimana dopo in ospedale ad Avellino a seguito delle gravi lesioni riportate.
E' capace di intendere e di volere l'autore del grave pestaggio, per i giudici compatibile con il carcere.
Una tragedia quella avvenuta nella Rems di San Nicola Baronia (clicca qui per rileggere la cronaca dell'accaduto), che ha acceso nuovamente i riflettori sulla sicurezza all’interno della struttura irpina dove si contano ben tre decessi negli ultimi tempi, un gesto estremo, un secondo dovuto al rifiuto di cure e l'omicidio di circa un mese fa.