Muore sotto casa dopo dimissioni al pronto soccorso: oggi i funerali di Antonio Ariano: va avanti l'inchiesta della procura, i carabinieri hanno acquisito una serie di elementi

E’ il giorno dell’ultimo saluto al 56enne arianese Antonio Granato, morto in circostanze tutte da chiarire, di ritorno a piedi, sotto la sua abitazione di via Vitale ad Ariano Irpino, la sera dello scorso 22 ottobre, (qui la cronaca dei fatti) dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso dell’ospedale Frangipane-Bellizzi, presso il quale si era recato per un malore avvertito qualche ora prima in strada.

Venerdì scorso su disposizione della procura di Benevento è stata eseguita l’autopsia da parte del medico legale Giovanni Zotti i cui risultati non sono stati ancora resi noti. Ci vorrà del tempo. Nel frattempo va avanti l’inchiesta della magistratura e i carabinieri hanno acquisito una serie di elementi. Disposto il sequestro della documentazione sanitaria dall’atto d’ingresso in pronto soccorso del 56enne alle dimissioni.

La salma oggi pomeriggio partirà dall’obitorio dell’ospedale arianese, luogo in cui è stata allestita la camera ardente, verso la chiesa di San Pietro Apostolo in via Guardia dove alla 15.00 si svolgeranno i funerali.

Antonio, lascia la moglie e tre figli oltre ai tre fratelli e una sorella. Questi ultimi, ancora increduli, frastornati e addolorati dopo l’accaduto confidano ora nell’operato della magistratura affinchè si faccia al più presto piena luce su una morte così assurda.