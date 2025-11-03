Paziente morto dopo dimissioni da ospedale ad Ariano: quattro indagati Si tratta di tre medici ed un biologo

Sono quattro le persone indagate per la morte di Antonio Granato, il 56enne di Ariano Irpino, deceduto sotto la sua abitazione di via Vitale ad Ariano Irpino, la sera dello scorso 22 ottobre, (qui la cronaca dei fatti) dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso dell’ospedale Frangipane-Bellizzi, presso il quale si era recato per un malore avvertito qualche ora prima in strada. Venerdì scorso è stata eseguita l'autopsia e oggi pomeriggio si svolgeranno i funerali.

Si tratta del medico accettatore del pronto soccorso, un radiologo, un neurologo e un biologo. Si tratta dei quattro professionisti che a vario titolo - visite, analisi ed accertamenti - si sono occupati del paziente. Siamo nella fase preliminare.

Gli indagati sono difesi dagli avvocati Giuseppe Romano e Nello Pizza. Per le parti offese l’avvocato Gerardo Perillo. Inchiesta coordinata dal pubblico ministero Patrizia Filomena Rosa.