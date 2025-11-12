Ariano stazione: macchinette obliteratrici di Trenitalia totalmente devastate

Non bastava la soppressione degli unici treni che facevano sosta a Cerreto

ariano stazione macchinette obliteratrici di trenitalia totalmente devastate

La segnalazione del giorno

Ariano Irpino.  

Macchinette obliteratrici di trenitalia devastate in ciò che resta nella stazione ferroviaria di Ariano Irpino. Non bastava la soppressione degli unici treni che facevano sosta a Cerreto. Ce ne siamo occupati solo pochi giorni fa di quest'altro aspetto. Clicca qui per rileggere l'articolo.

Ignoti, al momento non è dato sapere chi abbia compiuto tale gesto, si sono accaniti contro le validatrici, sia all'interno che all'esterno, fino a smembrarle totalmente.

Macchinette all'avanguardia in grado di validare varie tipologie di biglietti e integrare i sistemi di trasporto mettendo in rete i dati. Grazie al collegamento gprs, si ha infatti la possibilità di avere sotto controllo tutte le macchinette presenti nelle stazioni italiane. Non è accaduto, pensate neppure in quelle più a rischio criminalità in Italia.

E' un gesto di una gravità assoluta, condannato dai residenti: "Non bastava la soppressione dei treni, la nostra stazione è un degrado totale e fa male al cuore". 

Ultime Notizie