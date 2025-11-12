Ariano stazione: macchinette obliteratrici di Trenitalia totalmente devastate Non bastava la soppressione degli unici treni che facevano sosta a Cerreto

Macchinette obliteratrici di trenitalia devastate in ciò che resta nella stazione ferroviaria di Ariano Irpino. Non bastava la soppressione degli unici treni che facevano sosta a Cerreto. Ce ne siamo occupati solo pochi giorni fa di quest'altro aspetto. Clicca qui per rileggere l'articolo.

Ignoti, al momento non è dato sapere chi abbia compiuto tale gesto, si sono accaniti contro le validatrici, sia all'interno che all'esterno, fino a smembrarle totalmente.

Macchinette all'avanguardia in grado di validare varie tipologie di biglietti e integrare i sistemi di trasporto mettendo in rete i dati. Grazie al collegamento gprs, si ha infatti la possibilità di avere sotto controllo tutte le macchinette presenti nelle stazioni italiane. Non è accaduto, pensate neppure in quelle più a rischio criminalità in Italia.

E' un gesto di una gravità assoluta, condannato dai residenti: "Non bastava la soppressione dei treni, la nostra stazione è un degrado totale e fa male al cuore".