Ospedaletto: denunciato per furto di legna e distruzione di bellezze naturali Sequestrati dai Carabinieri Forestali circa 30 quintali di legna di castagno tagliata abusivamente i

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Summonte, nell’ambito di un’operazione mirata alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, hanno denunciato un quarantenne del posto sorpreso a tagliare e caricare legna in un’area boscata sottoposta a vincolo paesaggistico.

L’uomo è stato fermato dai militari della specialità forestale, in collaborazione con i Carabinieri dell’Arma territoriale, mentre depezzava e stoccava circa 30 quintali di legna di castagno su un mezzo agricolo con rimorchio, senza alcuna autorizzazione.

Il veicolo e il carico di legna sono stati posti sotto sequestro, mentre il responsabile è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino con l’accusa di taglio abusivo e furtivo di piante e distruzione di bellezze naturali.

L’operazione rientra nel quadro di una più ampia attività di controllo predisposta dall’Arma dei Carabinieri, che proseguirà nei prossimi giorni per garantire la tutela dell’ambiente e della collettività.