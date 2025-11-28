Montevergine, il ministro Piantedosi e Ciciliano in sorvolo sulla frana Il messaggio del Capo della Protezione Civile che insiste sulla prevenzione dei rischi

di Paola Iandolo

"Fate bene, il futuro non può attendere". Questo il messaggio del capo della protezione civile Fabio Ciciliano dopo tre giorni dalla fana di Montevergine che esorta ancora volta alla prevenzione. "Il fate presto in realtà dovrebbe significare fate presto e fate bene e più che dire fate presto bisognerebbe dire siate pronti, per essere pronti significa che si è già preparati e quindi per essere preparati significa che già si è fatta prevenzione". Il capo della Protezione Civile precisa che "I tecnici della Provincia ovviamente si stanno attivando in modo da fare attività di valutazione, ovviamente la parte economica è la parte importante e la parte della messa in sicurezza che ovviamente è necessaria per consentire di nuovo il ripristino della viabilità".

Anche il ministro Matteo Piantedosi è intervenuto sulla frana verificata sulla provinciale 376. Fin dalle prime ore dell'evento sta seguendo l'evolversi della situazione e da martedì è in costante contatto con l'Abate Guariglia e il presidente della provincia Buonopane. Stamane ha ribadito tutto il suo supporto possibile per accelerare il ripristino della viabilità che conduce al santuario: "È stata una cosa molto complicata perché per fortuna non ha fatto registrare vittime, nessuno è stato in qualche modo toccato da questa prana, però interrompe un tratto viario molto importante per l'accesso all'Abbazia di Montevergine. Ho dato alla disponibilità della provincia di tutto il supporto possibile per un immediato ripristino del tratto viario e comunque di contenimento del fenomeno del dissesto".