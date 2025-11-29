Quattro morti in carcere ad Ariano da giugno 2024 ad oggi: dato allarmante Il garante Ciambriello interviene dopo l'ultimo decesso le cui cause sono ancora da accertare

Non prima di martedì prossimo verrà eseguita l'autopsia sulla salma del detenuto campano trovato morto in cella nel suo letto (leggi qui la notizia), all'interno del carcere Pasquale Campanello di Ariano Irpino.

Si tratta di un 34enne nativo di Maddaloni ma residente a Caivano. La salma giace attualmente nell'obitorio dell'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il certificato del 118 parla di arresto cardiaco, ma la magistratura vuole vederci chiaro al fine di accertare le cause. Non viene esclusa al momento nessuna pista.

Da giugno 2024 ad oggi nel carcere di Ariano Irpino si sono registrati tre suicidi di giovani detenuti di 32, 36 e 29 anni. E con l'ultimo di due giorni fa, le cui cause sono ancora da accertare il triste elenco è salito a quattro.

"Si continua a morire in carcere e di carcere - afferma il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello - nell'indifferenza della politica e della società civile. Nelle carceri italiane si consuma una vera e propria strage!"