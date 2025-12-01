Frana Montevergine, Buonopane: "Pulizia dell'arteria e senso unico alternato" La Provincia si è offerta di progettare l'intervento complesso di messa in sicurezza del costone

di Paola Iandolo

La Provincia di Avellino è al lavoro su due fronti: in primis mettere in sicurezza e riaprire al traffico veicolare la strada che porta al Santuario di Montevergine e successivamernte progettare un intervento per mettere in sicurezza il costone. A spiegare i prossimi step dopo la frana che ha interessanto ben quattro costoni della sp 374 il presidente Rizieri Buonopane. Stamattina il presidente della Provincia ha fatto il punto della situazione e ha delineato i prossimi passi dell'ente di Piazza Libertà, finalizzati alla riapertura del tratto viario tanto importante per i fedeli.

“Abbiamo deciso di affrontare il problema agendo su due fronti - ha ribadito Buonopane - intanto intervenire immediatamente con la pulizia dell'arteria che porta a Montevergine, mettendo in sicurezza per quello che è possibile. Provando a riaprire la strada alla viabilità, magari con un senso unico alternato per le festività natalizie”.

Buonopane ha poi affermato che poichè la situazione da affrontare è complessa in quanto “necessita di un progetto, quindi dell'acquisizione di tutti i pareri e poi di un finanziamento la Provincia si è resa disponibile anche a progettare da questo punto di vista, ovviamente con nulla osta di chi è proprietario di quel costone ovvero i Comuni e l'Abbazia” ha concluso Buonopane.