Furto ai danni di Irpiniambiente ad Ariano: non si esclude un sabotaggio Indagini in corso da parte della polizia

Non si esclude il sabatoggio dietro il furto avvenuto nella sede, deposito e ricovero mezzi della società Irpiniambiente in contrada Scarnecchia ad Ariano Irpino. Non era mai accaduto finora. E' di ieri (leggi qui) la condanna dei sindacati sullo squallido episodio.

La scoperta è stata fatta dagli stessi dipendenti all'avvio del servizio mattutino i quali hanno subito informato il responsabile della struttura.

Sul posto è giunta una volante della polizia per le relative indagini. Nel mirino di chi ha agito, alcuni armadietti con all'interno scarpe, giubbini ed altri dispositivi di protezione ed effetti personali.

"Un gesto squallido che sa di sabotaggio - lo definisce così il responsabile della struttura, persona dinamica, attiva e sempre disponibile nel risolvere le varie problematiche attraverso un rapporto di collaborazione con gli amministratori locali, cittadini e dipendenti - sicuramente un'azione compiuta da chi vorrebbe tagliare le gambe a Irpiniambiente. Più che un dispetto, sembrerebbe un gesto mirato. Nulla a che vedere con un furto da parte di malviventi. I mezzi non sono stati minimamente sfiorati. Siamo amareggiati per quanto accaduto".

Saranno ora le indagini della polizia coordinate dal vice questore Giulio Masini a fare luce sull'accaduto supportate dalle immagini del sistema di videosorveglianza.