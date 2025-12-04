Frana di Montevergine, al via le prove di carico del tratto di strada In corso la verifica tecnica di prova di carico con i mezzi più leggeri

di Paola Iandolo

Si lavora incessantemente sulla provinciale 374 per liberarla dal fango e detriti. E' una corsa contro il tempo per aprirla prima di Natale. "Siamo in attesa di ricevere dalla Provincia di Avellino gli esiti di un ulteriore approfondimento tecnico. Tale perizia è cruciale per stabilire la resistenza ai carichi del tratto di strada provinciale interessato dall’evento franoso. L’obiettivo primario rimane quello di ripristinare almeno la corsia interna a senso unico alternato entro le festività natalizie”. Ad affermarlo l'ingegnere Di Meo durante le celebrazioni di Santa Barbara svolte al Rosario di Avellino.

Il vicecomandante ha poi spiegato con precisione tecnica la natura del dissesto verifciatosi a fine novembre: “C’è stato uno scivolamento superficiale del materiale di ricoprimento della roccia. Tale fenomeno, aggravato dalle pendenze particolarmente significative, ha innescato una rapida colata che ha poi interessato i tratti viabili a quote inferiori. I due tornanti interessati – per un totale di quattro tratti sulla strada provinciale – sono stati oggetto di una pronta pulizia della sede stradale. Prima del ripristino della viabilità non può prescindere dal preliminare e rigoroso accertamento della resistenza al carico, almeno per quanto riguarda i mezzi più leggeri”.