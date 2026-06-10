Mercoledì nero lungo le strade ad Ariano: secondo incidente in poche ore

Mercoledì nero lungo le strade ad Ariano Irpino. Dopo il palo abbattuto da un mezzo pesante in mattinata lungo corso Vittorio Emanuele, un episodio analogo ancora più grave fortunatamente solo in termini di danni causati, si è verificato nel popoloso rione Cardito.
Un camion di quelli in dotazione agli ambulanti che svolgono attività di vendita nei mercati, è piombato contro un palo della pubblica illuminazione e un tabellone esterno di grosse dimensioni di un distributore di carburante, abbattendoli al suolo entrambi.
Un impatto violentissimo, anche in questa cirscostanza senza feriti, causato da un improvviso guasto meccanico all'acceleratore.
E' stata la prontezza di riflessi del conducente ad evitare il peggio, indirizzando la traiettoria del veicolo verso il marciapiede piuttosto che finire sulla carreggiata dove le conseguenze sarebbero state davvero drammatiche per tutti.
Sul posto una pattuglia in moto della polizia municipale per i rilievi. Danni ingenti e code pesantissime in direzione Grottaminarda a partire dalla Variante sotto un sole bollente. Situazione tornata in pochi minuti alla normalità graze al lavoro delle forze dell'ordine.