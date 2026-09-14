Cervinara, conseguenze incendio ad Airola: "Al via i controlli sulle castagne" Il sindaco ha fornito l'elenco delle attività iscritte al Suap all'autorità sanitaria

di Paola Iandolo

Dopo il rogo verificatosi ad Airola, l’Asl avvia i controlli sulle produzione agricole con occhio particolare alle castagne. Questa mattina l’ASL di Avellino ha avviato sul territorio di Cervinara le attività di controllo presso le aziende agricole, sulla base anche dell’elenco delle attività iscritte al SUAP che il Comune ha tempestivamente messo a disposizione dell’Autorità sanitaria. Lo comunica il sindaco Filuccio Tangredi.

Gli ultimi risultati

È un passaggio importante e necessario dopo gli ultimi risultati del monitoraggio ARPAC. Come è ormai noto, il campionamento effettuato a Cervinara tra il 9 e il 10 settembre ha registrato per diossine, furani e PCB diossina-simili aerodispersi un valore di 0,790 pg/Nm³ I-TEQ, superiore al valore di riferimento scientifico di 0,15. Il campionamento immediatamente successivo, relativo al periodo 10–11 settembre, ha invece restituito un valore inferiore a 0,024 pg/Nm³ I-TEQ, quindi al di sotto del limite di rilevabilità della metodica. Quest’ultimo dato rappresenta certamente un elemento positivo per quanto riguarda l’evoluzione della qualità dell’aria, ma abbiamo il dovere di tenere distinto questo aspetto dalla verifica delle eventuali ricadute che possono essersi verificate sui terreni e sulle produzioni agricole. Per questo abbiamo chiesto che i controlli sulle matrici agricole e alimentari siano effettuati con la massima tempestività.

Il sindaco Filuccio Tangredi

"L’ASL è da questa mattina concretamente al lavoro nelle aziende agricole di Cervinara e il Comune sta assicurando tutta la collaborazione necessaria. Particolare attenzione viene riservata alla questione delle castagne, perché siamo nel pieno della stagione di raccolta e conosciamo perfettamente il valore economico, produttivo e sociale che la castanicoltura rappresenta per Cervinara. Il nostro obiettivo è molto chiaro: tutelare innanzitutto la salute dei cittadini, ma nello stesso tempo evitare che, in assenza di evidenze analitiche, venga compromessa inutilmente un’intera stagione produttiva. Per questa ragione abbiamo chiesto all’Autorità sanitaria indicazioni specifiche anche sulla raccolta, conservazione, consumo e commercializzazione delle castagne e degli altri prodotti agricoli fino all’acquisizione degli esiti e delle indicazioni dell’ASL continueremo ad applicare il principio di massima precauzione. Non è questo il momento né di minimizzare né di creare allarmismi: è il momento dei controlli, dei dati scientifici e delle decisioni conseguenti. Il Comune informerà tempestivamente la cittadinanza e gli operatori agricoli non appena saranno disponibili gli esiti ufficiali dei controlli in corso in pochissimi giorni" conclude il sindaco Filuccio Tangredi.