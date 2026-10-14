Cervinara, accusata di indebita percezione di erogazioni pubbliche: assolta

di Paola Iandolo
Il Tribunale di Avellino, accogliendo le tesi dell’avvocato Vittorio Fucci, ha assolto una 65enne di Cervinara, imputata dei reati di falsa attestazione per percepire reddito di cittadinanza e di indebita percezione di erogazioni pubbliche.
Le accuse
In particolare la donna, secondo l’accusa, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso commesse in tempi diversi, al fine di ottenere il beneficio del "Reddito di Cittadinanza" attestava falsamente nella "dichiarazione sostitutiva unica" allegata alle domande presentate in data 11.9.2020 e 8.1.2021 all'INPS di Avellino sul proprio nucleo familiare, omettendo di citare uno dei componenti che avrebbe comportato un superamento del reddito consentito per ottenere il beneficio.
La difesa
Beneficio poi effettivamente erogato per 2 anni per la somma di 13.500 euro circa e per questo risultata imputata anche di indebita percezione di erogazioni pubbliche. Il Tribunale di Avellino, accogliendo le tesi dell’avvocato Vittorio Fucci, ha assolto l'imputata.