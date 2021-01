Covid: Montemarano, 5 bambini positivi. "Situazione delicata" IL caso in Irpinia

Coronavirus, in Irpinia bimbi positivi. IL caso a Montemarano. Lo rende noto il sindaco Beniamino Palmieri che spiega:

“In questo momento risultano positivi al covid 5 bambini in età scolare, alcuni in isolamento da qualche settimana, altri da alcuni giorni. Sono in isolamento domiciliare, in quanto contatti di positivi, altre 6 persone, 4 delle quali, già positive al test antigenico. La situazione è delicata. Rinnovo la mia preghiera al rispetto delle misure che conosciamo per ridurre il contagio (mascherina, distanziamento e lavaggio delle mani) e faccio appello alle persone che siano venute a conoscenza di avere avuto rapporti con qualche positivo, di sottoporsi a controllo, nel suo interesse, di quello dei suoi cari e della Comunità."

Il bilancio della seconda ondata, con guariti e decessi, restituisce 9.040 casi in Irpinia. Avellino resta il comune capofila con più casi (1.214 contagi totali), Montoro (526), Avella (352), Mer- cogliano (285), Ariano Irpino (265), Monteforte Irpino (259).

L’Irpinia sfonda il tetto dei novemila contagi in questa seconda ondata della pandemia. Ieri sono stati scoperti altri 43 casi su 1.174 tamponi analizzati che portano il conto complessivo dallo scorso luglio a quota a 9.040.