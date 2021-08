"Ho sconfitto il covid e dico a tutti vaccinatevi o in autunno sarà un inferno" Mario Marino medico simbolo della lotta al covid invita tutti a vaccinarsi

Medico di base in prima linea nella guerra contro il coronavirus, Mario Marino, dopo aver contratto il covid nonostante la doppia dose di vaccino e dopo essere guarito lo scorso marzo, sta militando nell’hub vaccinale di Boiardo, frazione di Montemarano, dove ogni domenica somministra il siero ai residenti di Montemarano, Volturara, Castelvetere. "Portare avanti la campagna vaccinale dovrebbe essere il dovere prioritario di ogni dottore in questi mesi difficile di emergenza sanitaria". Non si è mai fermato il dottore Marino, 65 anni, medico di famiglia nel comune di Montemarano. Aveva contratto il covid lavorando incessantemente e nonostante avesse completato con la doppia dose Pfizer il ciclo vaccinale. Ora Marino è un medico soldato della campagna vaccinale. La domenica lavora con il suo gruppo e invita tutti a vaccinarsi. “Mi rivolgo soprattutto ai sanitari no vax e li invito a vaccinarsi subito - spiega -. Non c’è ragione che tenga, ma solo l’obbligo e dovere morale di tutti di vaccinarsi per poter raggiungere l’immunità di massa. Solo così potremo sconfiggere il covid e solo così potremo proteggere i fragili. Ogni volta che somministro un vaccino sorrido, perché un piccolo ma significativo tassello per combattere questo maledetto covid”.