Audax Cervinara, Il sindaco Lengua: "Forza ragazzi, siete il nostro orgoglio" Il messaggio del sindaco Caterina Lengua

""Crediamoci, in fondo una cosa accade solo se ci crediamo". È quel che mi sentii di dire, la scorsa estate, a pochi giorni dall'avvio del campionato di eccellenza, quando Cervinara sembrava destinata a rinunciare ad una tradizione calcistica che l'aveva vista protagonista per decenni, ad un gruppo di giovani che, animati da un profondo attaccamento alla maglia biancoceleste, decisero in maniera coraggiosa di rilevare il titolo sportivo dell'Audax Cervinara 1935. Lo fecero con l'unico obiettivo di fare un campionato di transizione che portasse la squadra ad una salvezza tranquilla in attesa di tempi migliori". Così il sindaco di Cervinara Caterina Lengua.

"Ed invece, ci hanno creduto così tanto che hanno creato le condizioni, non solo economiche, affinché l'Audax, al termine di una cavalcata entusiasmante, arrivasse a disputare i playoff - spiega Lengua -. Lo farà per il quinto anno consecutivo, ma questa volta ha un sapore diverso. Sol perché arriva al termine di un campionato difficile che ha richiesto sacrifici economici ed organizzativi rilevanti, anche perché disputato senza la disponibilità del campo sportivo comunale, per giunta in un contesto di pandemia e, quindi, senza il pieno supporto del pubblico. Per questo, sento di ringraziare, a nome di tutta la comunità di Cervinara, la squadra, l'allenatore Pasqualino Iuliano, il Presidente Angelo Magnotta e tutta la dirigenza, il presidente onorario Michele Bottillo, lo staff tecnico e tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo prestigioso risultato. Sapere che Cervinara rimane una delle più importanti piazze calcistiche della Campania è motivo di orgoglio e soddisfazione. Con questa consapevolezza ci apprestiamo ad assistere alle partite di playoff, invitando sin d'ora i tifosi a sostenere in massa la squadra in quest'ultimo miglio per essere pronti al grande salto. Forza Audax Cervinara - conclude il Sindaco Caterina Lengua -".