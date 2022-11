Ariano: cimitero non più al buio: il comune interviene dopo il nostro appello Quando l'informazione aiuta a risolvere i problemi

Il comune risponde all'appello di Ottopagine, illuminando l'ingresso del cimitero e rimettendo in funzione quasi tutti i lampioni spenti. Della serie, meglio tardi che mai...

Ieri dopo aver raccolto le lamentene di diversi visitatori, alcuni dei quali giunti anche da fuori regione avevamo affrontato la questione (leggi qui) https://www.ottopagine.it/av/daicomuni/308322/ariano-viali-e-ingresso-al-buio-nel-cimitero-pericolo-per-i-visitatori.shtml sollevando non solo il problema dell'illuminazione ma anche una serie di criticità, tra cui la mancanza di scale adeguate e sicure.

Stamane l'assessore Pasqualino Molinario si è impegnato in prima persona e nel giro di poche ore sia l'impresa addetta alla manutezione esterna che quella interna, ognuna per le proprie competenze si sono adoperate per riattivare i punti luce non funzionanti e dotare il piazzale d'ingresso di un faretto.

Intervento che è stato disposto dal dirigente dell'area tecnica Giancarlo Corsano, dopo un colloquio telefonico avuto con Molinario. E i risultatti si sono visti subito questa sera. Si tratta comunque di un intervento tampone, in attesa di lavoro più approfondito che si spera possa interessate tutto il luogo sacro. Non si può arrivare ad un due novembre in questo stato.

In ogni caso, quanto avvenuto oggi, è il chiaro esempio, che a volte basta davvero poco per risolvere un problema, grazie anche alla spinta del nostro lavoro, sempre al servizio della gente.