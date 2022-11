Maltempo, esonda il fiume Sabato: allagamenti a Santa Lucia di Serino, è allerta Il sindaco Ottaviano Vistocco chiude con un'ordinanza via Ricciardi. "Scelta di prudenza"

Campania nella morsa del maltempo, l'allerta continua anche in Irpinia. Disagi, allagamenti e cadute di rami in tutta la provincia. Le zone più colpite sono Alta Irpinia e Valle del Sabato. Anche nel serinese l'allerta sale. Il maltempo che, in queste ore, si sta riversando sull'intera provincia di Avellino colpisce anche la Valle del Sabato. Con un'apposita ordinanza, il Sindaco di Santa Lucia di Serino Ottaviano Vistocco ha disposto la chiusura al transito della strada di via Michele Ricciardi, che collega il comune luciano a quello di San Michele di Serino, a causa dell'esondazione del fiume Sabato. "Una scelta necessaria per evitare che automobilisti o pedoni possano transitare in un punto di collegamento importante,ma esposto al rischio inondazione".

L'allerta della Protezione Civile

Intanto la Protezione Civile ha prorogato l'allerta fino alle 23.59 di domani, sabato 5 novembre. Già ieri era stata diramata una prima allerta fino alle 8 di domani, ma questa mattina la Protezione Civile regionale ha optato per un prolungamento almeno fino alla mezzanotte, visto il repentino peggioramento del quadro meteorologico in atto: in arrivo "precipitazioni, anche a carattere di intenso temporale, venti forti e mare agitato con rischio idrogeologico di livello Giallo", fanno sapere da Palazzo Santa Lucia nel bollettino di allerta.

I collegamenti sul Raccordo

Sulla tratta avellinese del Raccordo Autostradale 2 “di Avellino” non si sono registrate code o particolari disagi durante la forte perturbazione ed attualmente la circolazione è regolare.

Il personale di Anas è operativo sul posto per le attività di sorveglianza e monitoraggio.