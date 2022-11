Maltempo, esonda il fiume Ofanto: Ponti e scuole chiuse a Lioni, siate prudenti Il sindaco Gioino chiude le scuole di ogni ordine e grado per domani

Il maltempo flagella l'Irpinia e si segnalano allagamenti a raffica in più zone della provincia di Avellino. Disagi e allagamenti sono stati segnalati, da questo pomeriggio in tutta l'Alta Irpinia, e i vigili del fuoco stanno lavorando per garantire sicurezza e aiutare persone in difficoltà. A Lioni, nell' Area Pip sono stati segnalati molti disagi , ma anche in prossimità dei ponti che attraversano il fiume Ofanto, esondato in vari punti. Strade come fiumi anche a Montella, dove i video che hanno fatto il giro del web mostrano quanto accaduto oggi. Nel primo pomeriggio, anche in centro paese, le strade si sono trasformate in torrenti, trascinando detriti e oggetti verso valle. Ma dal comune precisano: "nessuno stop per la Festa della Castagna, le strade sono state subito liberate (clicca e leggi per saperne di più)" .

Il sindaco avvisa: scuole e ponti chiusi

"Abbiamo provveduto a chiudere i ponti che attraversano il fiume Ofanto per le esondazioni che stanno riguardando tutto il corso d'acqua" afferma il sindaco Yuri Gioino. "La popolazione è pregata di prestare massima attenzione per l'elevato livello di criticità in essere. Domani 05.11.22 tutte le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse". Il primo cittadino sta tenendo la situazione sotto controllo.

L'allerta meteo continua

Ma intanto la criticità meteo continuerà anche domani. Già ieri era stata diramata una prima allerta fino alle 8 di domani, ma questa mattina la Protezione Civile regionale ha optato per un prolungamento almeno fino alla mezzanotte, visto il repentino peggioramento del quadro meteorologico in atto: in arrivo "precipitazioni, anche a carattere di intenso temporale, venti forti e mare agitato con rischio idrogeologico di livello Giallo", fanno sapere da Palazzo Santa Lucia nel bollettino di allerta.

Esonda il fiume Sabato, allagamenti nel serinese

Allagamenti e disagi anche nella Valle dell'Irno, tra Santa Lucia di Serino e San Michele di Serino, (clicca per saperne di più ) dove l'esondazione del fiume Sabato ha creato molti disagi.