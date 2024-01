Nevica ad Avellino, bufera di fiocchi bianchi sul Partenio: è risveglio artico Termometri sotto zero. Crollo termico in nottata. Forte nevicata sull'altopiano del Laceno

Nevica ad Avellino e imperversa una bufera di neve sui monti irpini. Come da previsioni la dama bianca è tornata in provincia di Avvelino. Sui crinali del Partenio, come previsto è in corso da qualche ora una bufera di neve. Alla quota di 1515 m s.l.m, la temperatura è di -3.9°C ed il vento soffia ad una velocità media di circa 35 nodi. Già dieci i centimetri di neve in alta quota sul Partenio. Forte nevicata anche sull'altopiano del Laceno. Più centimetri di neve si sono depositati in molti comuni della Alta Irpinia. Fiocchi bianchi anche ad Avellino capoluogo e provincia. Le previsioni parlano di nevicate fino che proiseguiranno fino al pomeriggio. Intanto sono numerosi i sindaci della provincia che hanno deciso di chiudere le scuole.

Le previsioni per oggi dell'osservatorio Sabato 20 Gennaio 2024 annunciano: nelle ore notturne e in mattinata, si prevedono condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto, con diffuse precipitazioni, anche a carattere temporalesco. I fenomeni cadranno sotto forma di neve a partire da quote via via più basse. Nelle prime ore della mattinata, si manifesteranno nevicate sino sin verso i 400-500 m; le precipitazioni, a ridosso dei principali comprensori montuosi (Partenio e Picentini) potranno risultare intense. Nel pomeriggio, residui fenomeni interesseranno l’Alta Irpinia e l’area dei monti Picentini, poi le condizioni atmosferiche miglioreranno ovunque. TEMPERATURE: in netto calo. VENTI: tesi o forti da nord-est, con raffiche di burrasca forte o tempesta (90-100 km/h) sulla fascia del Partenio, nel baianese e nel Vallo di Lauro.

Previsioni per domani, Domenica 21 Gennaio 2024:si prevedono condizioni atmosferiche soleggiate, fatta salva la presenza di locali addensamenti nuvolosi. TEMPERATURE: in ulteriore calo nei valori massimi. VENTI: moderati o tesi da nord-est, con raffiche di burrasca forte o tempesta (90-100 km/h) nella notte e in mattinata sulla fascia del Partenio, nel baianese e nel Vallo di Lauro, tendenti ad indebolirsi in serata.