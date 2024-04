Amici, fan e passeggiata al Corso: per Bigmama sabato sera ad Avellino Ieri sera la rapper di San Michele di Serino a passeggio in città. "È il nostro orgoglio"

Una passeggiata ad Avellino, in incognito, per un sabato sera da irpina doc per Bigmama, la rapper di San Michele di Serino che, nonostante i tanti impegni lavorativi, si è concessa un week end a casa sua, dopo i successi sanremesi e post festival. Un ritorno attesissimo dai suoi conterranei che sono scatenati sui social: "è il nostro orgoglio. Nonostante il successo Bigmama resta sempre una di noi", scrivono un tanti

Dopo gli incontri con compaesani e amministrazione, bambini del paese, parenti e amici, BigMama, al secolo Marianna Mammone, ieri sera ha deciso di fare una passeggiata lungo il Corso Vittorio Emanuele di Avellino, complice le temperature miti e gradevoli di primavera. Il salotto buono era affollatissimo e la rapper ha passeggiato in incognito con i suoi amici in città, complice un look particolarmente sobrio: pantalone nero e top, che le ha consentito un maggiore anonimato. Ad incontrarla la mamma di un suo compagno di scuola, che ha condiviso sul social uno scatto. "Come sempre sorridente e disponibile Marianna si è fermata con noi - spiega Marica Pormile- . Sono stata contenta di averla salutata. È sempre e resta sempre una ragazza solare e spontanea. Il successo l'ha resa solo ancora più luminosa e sono stata felicissima di abbracciarla. Resta la ragazza genuina di sempre. Le auguro successi sempre maggiori. Sempre disponibile e dolce si è concessa per una foto con le mie amiche. È sempre stata una persona speciale e il successo non l'ha scalfita".