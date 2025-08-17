Maltempo in Irpinia, grandinata lampo in molti comuni dell'Alta Irpinia. Un temporale improvviso, con chicchi di grandine grandi come chicchi d'uva si è abbattuto improvvisamente anche sul territorio di Montemarano. Le formazioni nuvole che hanno fatto capolinea in Irpini nel pomeriggio, sono responsabili di locali precipitazioni anche a carattere temporalesco. Sono in corso grandinate e forti colpi di vento. Il tempo migliorerà in serata. Temperature: in ulteriore lieve calo. Venti: deboli o moderati, a prevalente regime di brezza
Maltempo in Irpinia, grandinate lampo in Alta Irpinia
Intensi rovesci stanno interessando anche la provincia di Avellino
