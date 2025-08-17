Maltempo in Irpinia, grandinate lampo in Alta Irpinia Intensi rovesci stanno interessando anche la provincia di Avellino

Maltempo in Irpinia, grandinata lampo in molti comuni dell'Alta Irpinia. Un temporale improvviso, con chicchi di grandine grandi come chicchi d'uva si è abbattuto improvvisamente anche sul territorio di Montemarano. Le formazioni nuvole che hanno fatto capolinea in Irpini nel pomeriggio, sono responsabili di locali precipitazioni anche a carattere temporalesco. Sono in corso grandinate e forti colpi di vento. Il tempo migliorerà in serata. Temperature: in ulteriore lieve calo. Venti: deboli o moderati, a prevalente regime di brezza