Rampe di accesso impercorribili: una buona notizia dopo le nostre denunce Convenzione tra la provincia di Avellino e Rfi per lavori di ripristino

Quando l'informazione aiuta a risolvere i problemi, pungolando gli enti ripetutamente come nel caso dei due svincoli e rampe di accesso che dalla statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino, zona Manna ad portano a località Casone, Orneta e verso Villanova del Battista.

Una lunga storia che ci ha visto impegnati negli ultimi anni costantemente nel denunciare la grave situazione di disagio e pericolo di questa strada attraversata dai mezzi pesanti, impegnati nei lavori della costruenda stazione Hirpinia. Anche per gli stessi autotrasportatori (leggi qui) il girotondo quotidiano nella piccola rotatoria di Casone è diventato davvero impossibile e pericoloso dopo il divieto di transito imposto dalla provincia di Avellino.

Ma ora sembra sche davvero siamo arrivati ad una svolta salvo nuovi colpi scena

Sottoscritta una convenzione tra Provincia di Avellino e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.-Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per i lavori sulle rampe di accesso dalla SS 90 alla Sp 236, Sp 283 e Sp 49.

Queste arterie provinciali sono attraversate quotidianamente dai mezzi impegnati nel cantiere per la realizzazione dell’Alta Capacità-Alta Velocità Ferroviaria, con conseguenti danneggiamenti della carreggiata che provocano condizioni di difficoltà e rischio per gli automobilisti in transito.

In seguito a una serie di incontri tra le parti, è stata raggiunta l’intesa per la sottoscrizione di tale convenzione approvata con provvedimento del presidente della Provincia, Rizieri Buonopane.

La Provincia eseguirà gli interventi necessari per il ripristino della viabilità sulle strade interessate, usufruendo del rimborso da parte di Rfi.

"Rfi corrisponderà alla Provincia un contributo complessivo, forfettario, invariabile e omnicomprensivo di 250.000,00 euro, per la realizzazione delle opere.

Rrfi si impegna ad eseguire, ad ultimazione o in corso d’opera dei lavori della tratta Apice – Hirpinia e Hirpinia - Orsara, eventuali ulteriori lavorazioni necessarie per il ripristino della viabilità provinciale.