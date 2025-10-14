Ariano, buca pericolosa a Paragano: lavori in corso dopo la nostra denuncia

Buca pericolosa in piena curva e dislivello asfalto insidiosissimo in località Paragano-Stratola ad Ariano Irpino, l'alto calore interviene poche ore dopo il nostro appello. Ieri il nostro primo appello, eccolo. E stamane il secondo dopo esserci accertati delle competenze. Leggi qui.
La risposta non è tardata ad arrivare. Escavatore ed operai sul posto. Lavori in corso da stamane per eliminare la grave situazione di pericolo.
L'assessore Toni La Braca ha contattato personalmente l'amministratore unico di alto calore servizi Alfonsina De Felice, la quale a sua volta ha disposto l'intervento d'urgenza. Ecco le immagini.