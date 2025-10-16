"Volevi volare ancora come una ragazzina, il tuo sorriso sarà la nostra forza" Il cuore di nonna Angelina Fioravanti si è fermato per sempre a Montecalvo Irpino

Brindò con gioia ai suoi 100 anni il primo agosto scorso, circondata dal calore e dalla semplicità dei suoi familiari nella quiete di Grotta del Barone a Montecalvo Irpino. Fu un giorno bellissimo e speciale anche per noi, contagiati dalla carica ed energia di Angelina Fioravanti.

"Ho compiuto 100 anni ma tornerei indietro per volare come una ragazzina". Ci disse con quel suo volto sorridente, pieno di semplicità e dolcezza. Una donna d'altri tempi. Eccola nel giorno dei suoi 100 anni. Clicca qui per rivederla.

Dopo poco più di due mesi la triste notizia. Il cuore di nonna Angelina si è fermato per sempre accompagnato dal rumore silenzioso della pioggia di ottobre.

Il dolore dei familiari:

"Oggi è un giorno triste e nostalgico come questa pioggia…è il giorno del saluto più difficile… quello ad una mamma forte ad una nonna speciale ad una zia insostituibile ad un'amica saggia perché tu sei stata tutto questo. In occasione dei tuoi 100 anni avevi detto che avresti voluto ancora volare in alto come una ragazzina ma oggi sei volata tra le braccia del signore che sempre, come dicevi tu, ti ha dato la forza e l'aiuto giusto a raggiungere i tuoi traguardi e affrontare ogni difficoltà.

Ti sei ricongiunta la tua amato Liberato. Raccontare i tuoi 100 anni in poche righe, non è facile, è troppo complicato e allora non ci resta che ricordarti come sei sempre stata: sorridente e pronta ad accogliere tutti con le tue interminabili storie.

La tua voglia di vivere fino alla fine, la tua bontà, il tuo amore verso tutti, per i fiori e gli animali. Un grazie per averci insegnato tutto questo e continuerai a guidarci anche da lassù".