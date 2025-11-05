De Luca: "Non c'era acqua d'estate e noi davamo 5000 litri alla Puglia" "Nell’arco di due anni e mezzo saremo pienamente autonomi per le forniture idriche"

"La regione Campania, è l’unica in Italia che ha varato un piano per l’autonomia idrica. Nell’arco di due anni e mezzo saremo pienamente autonomi per le forniture idriche di uso potabile, agricolo e industriale".

Lo ha detto ad Ariano Irpino, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso dell'incontro (leggi qui il resoconto) sulla riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica nelle aree interne.

"E’ partito il cantiere della diga di Campolattaro nel Sannio, cofinanziato a metà fra ministero delle infrastrutture e regione Campania. Un’opera che ci consentirà di avere altri 5000 litri al secondo di acqua e questo risolverà il deficit che abbiamo ancora come regione Campania, ma non per la nostra acqua, perché abbiamo avuto per decenni questo paradosso.

In alcuni comuni delle aree interne - ha affermato De Luca - non c’era l’acqua d’estate e noi davamo 5000 litri delle sorgenti di Caposele all’acquedotto pugliese". Cosa che succede ancora e non solo d'estate, aggiungiamo noi. "Risolveremo questo paradosso e diventeremo pienamente autonomi anche per le forniture idriche".