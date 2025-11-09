Montemarano, lupo morto in strada: ipotesi avvelenamento Il rinvenimento a Ponteromito

Un altro lupo morto trovato sulle strade dell’Irpinia. Questa volta è accaduto a Ponteromito, frazione di Montemarano. Il triste rinvenimento di un esemplare di circa tre anni è avvenuto in contrada Scandoglio. I militari dell’Arma hanno raggiunto la zona e allertato il personale addetto dell’Asl. Gli operatori dell’Azienda sanitaria hanno preso in carico il lupo che è stato poi trasferito all’Istituto zooprofilattico del Mezzogiorno, dove sarà eseguita l’autopsia per chiarire le cause che hanno determinato il decesso dell’animale. Si ipotizza un caso di avvelenamento, ma serviranno esami approfonditi per avere la certezza. Meno probabile il decesso per cause naturali o per investimento.