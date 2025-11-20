Conto alla rovescia a Sturno per i 115 anni di nonna Laurina: Italia in festa E' la donna più anziana d'Italia, la terza più longeva in Europa e la quarta nel mondo

E' un evento storico quello che si appresta a vivere l'Irpinia, alla vigilia dell'anniversario del terremoto del 23 novembre 1980. Un traguardo straordinario mai vissuto finora in provincia di Avellino, nelle aree interne. Un termine quest'ultimo mai come in questo momento usato in maniera spropositata dalla politica per soli fini elettoralistici.

A Sturno, comunità battezzata come la piccola Svizzera, domani, 22 novembre 2025, udite udite, taglierà l'invidiabile e raro traguardo dei 115 anni Lucia Laura Sangenito, per tutti "Zi Laurina".

E' la donna più anziana d'Italia, la terza persona più longeva in Europa e la quarta nel mondo. A confermarlo l'attivissima pagina "Supercentenari d'Italia". "Gesù Cristo me li ha dati e io me li prendo".

La prima donna più longeva nel mondo è inglese e di anni ne ha 116, la seconda, francese 115 e la terza statunitense poco più di 115. Un record per l'Irpinia, la Campania e l'Italia intera quello di Lucia Laura Sangenito. Clicca qui per rivedere le immagini dello scorso anno.

Sabato pomeriggio nella sua abitazione di via operai a Sturno, riceverà come ogni anno l'omaggio dell'amministrazione comunale con la visita del sindaco Vito Di Leo.

Devota di San Michele Arcangelo, anche l'estate scorsa ha atteso in preghiera la processione davanti alla sua abitazione di via operai, verrà avvolta dal calore dei familiari a partire dal suo angelo custode Maria. Una figlia adorabile, con la quale trascorre il suo tempo da una vita intera. Eccola in questo servizio.

Ha visto guerre, terremoti e pandemie nonna Laurina. Una vita piena di sacrifici. Ha lavorato sin da giovane caricando pietre sulle spalle.

Erano tempi duri, ma la guerriera dell'Irpinia non si è mai arresa, nonostante un intervento chirurgico al femore (clicca qui), qualche anno fa ad Ariano Irpino ad opera dell'ex primario Rossano Cornacchia e vari acciacchi tra cui diverse cadute in casa. Una roccia, pronta anche quest'anno ad emozionare e sbalordire tutti per la sua tenacia infinita dolcezza. Un intero paese in festa, sotto i riflettori del mondo.