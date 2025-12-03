Ariano saluta il maestro Giardino: istituzione della musica e fotografia E' stato suo nipote Manuel a dare il triste annuncio sui social commuovendo tutti

Con Carmine Giardino, per tutti il maestro, se ne va un simbolo o meglio una vera e propria istituzione nel campo della musica e fotografia ad Ariano Irpino. Si è spento all'età di 95 anni. Persona semplice e simpatica per la sua naturalezza.

E' stato suo nipote Manuel a dare il triste annuncio sui social: "Si direbbe che nella vita umana ogni evento, minimo o storico, sia stato accompagnato dalle note.

Dalla tua nascita a oggi, il tuo suono ha attraversato migliaia di accordi e migliaia di cuori, ed è solo uno attraverserà l’infinito, in ogni dissonanza di una melodia che vagherà nel porto dell’anima. Oggi il pianoforte piange sotto le dita assenti. Oggi gli spartiti sono ingeriti dal tempo. Oggi c’è il pianto di chi ha ancora voglia di ascoltare il suo silenzio. Grazie, maestro, per la tua passione, che ha reso il mondo più dolce, una nota alla volta".

E' il ritratto di una persona semplice e nello stesso tempo poliedrica. Dai matrimoni con la sua immancabile fisarmonica alle feste di piazza insieme al figlio Leonardo, un altro grande trascinatore, dagli scatti negli anni di gloria dell'Us Ariano calcio alla stadio Silvio Renzulli alle tante manifestazioni e rievocazioni della sua amata città.

Nel dicembre del 2017 fu il giornalista di punta di Rai Uno Paolo Notari ad intervistarlo nel corso della trasmissione La Vita in diretta in occasione della manifestazione "50° anniversario di matrimonio".

Presente ovunque con la sua macchina fotografica a tracolla. A Roma ebbe l'onore di immortalare la consegna dell'uovo di Pasqua a Giovanni Paolo II da parte del compianto sacerdote don Federico Capobianco.

Eccolo, (clicca qui) in questo ricordo di cittadiariano in occasione dei suoi 80 anni.

Un archivio di vite, generazioni e aneddoti che ha sempre custodito gelosamente nella sua abitazione di via Donato Anzani, omaggiando tante persone. Chi non ricorda il suo piccolo studio fotografico accanto al bar sport del grande Carmine Scarpellino. Bellissima la foto di Marco Memoli su Ariano in cartolina.

Nel mese di maggio scorso, la scomparsa di suo figlio Mario a cui era molto legato. Il distacco è stato pesantissimo. Un gentiluomo della musica come lo definimmo in questo articolo. Due pezzi di storia della tradizione arianese, che porteremo sempre nel cuore.