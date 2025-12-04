Montemarano, i 100 anni di Concetta: "La mia vita? Altri tempi duri e difficili" Montemarano in festa

Tanti cari auguri a Immacolata Concetta Mastromarino che ieri ha compiuto 100 anni. "Ieri mattina mi sono recato nella sua abitazione ed ho portato a lei ed alla sua cara famiglia gli auguri dell’Amministrazione Comunale e di tutta Montemarano. Mi ha raccontato brevemente della sua vita, di essere nata in una famiglia numerosa, ben 11 figli, cresciuti senza la mamma, scomparsa a soli 42 anni, quando la sua sorella più piccola aveva solo 6 mesi. Tempi duri e difficili. Auguri e buona festa!". Racconta emozionato Beniamino Palmieri.