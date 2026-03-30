Non c'è nessuno stop alla galleria Hirpinia, Famiglietti: "Evitiamo allarmismi" "In cantieri imponenti di questo tipo è fisiologico che si possano avere delle difficoltà"

Non c'è nessuno stop alla galleria Hirpinia nel cantiere della tratta ferroviaria Napoli-Bari o addirittura un blocco degli scavi.

A fare chiarezza sulla vicenda è l'ex deputato irpino Luigi Famiglietti, che con meticolosa attenzione ha seguito e sta seguendo le varie fasi dell'operta tra le più importanti al momento in Italia.

"Si sono registrati particolari cedimenti o altro, (come da noi riportato sabato scorso in questo articolo), ma ci sono delle difficoltà ormai da diversi mesi nell'avanzamento delle talpe. Tuttavia sembra che si sia trovata la soluzione e da qualche settimana la si sta mettendo in campo.

In cantieri di questo tipo è fisiologico che si possano avere delle difficoltà. Credo che tutti conoscano la complessità idrogeologica del territorio, per cui ritengo non sia il caso di diffondere allarmismi, ma piuttosto dobbiamo essere consapevoli della grande abnegazione e competenza dei tecnici di Rfi e di Webuild ed essere fiduciosi sul loro operato".