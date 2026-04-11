La vita dei morti che prosegue nella memoria dei vivi: Flumeri non dimentica Messa in suffragio di tutti i dipendenti defunti della Fiat Iveco, Irisbus, IIA e Menarini

Una celebrazione in suffragio di tutti i dipendenti defunti della Fiat Iveco, Irisbus, IIA, Menarini in Valle Ufita a Flumeri.

Si rinnova anche quest'anno l'iniziativa ideata da Donato Stanco. Leggi qui il resoconto dello scorso anno. E' stato lui il promotore di questa commemorazione. "La vita dei morti che prosegue nella memoria dei vivi".

L'appuntamento è per domani mattina, domenica 12 aprile alle 11.30 nella chiesa Madre Santa Maria Assunta e San Nicola di Flumeri.

"Ricordiamo i tanti operai e impiegati venuti a mancare nel corso degli anni, in circostanze e realtà diverse, appartenenti all'ex Fiat, Iveco poi diventata Irisbus, IIA e oggi Menarini. E' un nostro dovere farlo e finchè Dio mio darà la forza, porterò avanti questa tradizione".

La sua emozione in questo video

Sarà il parroco don Claudio Lettieri a leggere il lungo elenco di operai ed impiegati che non ci sono più. Ben 248 rispetto ai 233 dello scorso anno.

La speranza è che la politica, continui a mantenere viva questa fabbrica e a garantire lo stipendio a tante famiglie, anche nel rispetto di chi non c'è più e l'ha reppresentata con dignità negli anni.