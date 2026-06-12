Ariano: "Percorso da guerra in contrada Santa Regina, si salvi chi può" Guardate in che condizioni versa la "strada"

Ne usciamo malconci anche noi, con l'auto, dopo un sopralluogo in contrada Santa Regina ad Ariano Irpino. Un percorso da guerra, tra buche profonde fondo stradale dissestato in più punti, molti dei quali ingannevoli soprattutto di notte.

Incrociamo una donna in auto sempre attenta a queste problematiche: "Grazie, fate bene. Non ce la facciamo davvero più. Stiamo subendo danni continui alle auto." Ci salutiamo simpaticamente facendole notare che anche la nostra auto esce con qualche danno dal viaggio di perlustrazione".

Prima delle elezioni, poco distante da qui, verso Pignatale ci fa notare un anziano, c'è stata qualche timida pezza, un pò di polvere negli occhi come avviene in ogni campagna elettorale da parte di tutti e poi il silenzio totale. Ecco un video da noi realizzato il 20 marzo 2023. Non è cambiato nulla. Anzi la situazione è ulteriormente peggiorata.

"E' pur vero che l'amministrazione comunale deve ancora insediarsi nei rispettivi ruoli in consiglio comunale. Ma questo non significa che bisogna stare fermi. C'è un ufficio tecnico che certamente può camminare con le proprie gambe e agire".

Ed allora, quando si interverrà per mettere in sicurezza la strada di Santa Regina, da anni tra le più disastrate della città, come pure nella vicina contrada Montagna?