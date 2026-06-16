Ariano: congratulazioni da Forza Italia ai giovani Perrina e Simonazzi

Il circolo di Forza Italia Ariano Irpino rivolge le più sincere congratulazioni al giovane Crescenzo Perrina per la nomina ad assessore comunale e a Carmen Simonazzi per l’ingresso nel consiglio comunale di Ariano Irpino.
"La formazione della nuova giunta rappresenta un importante passo nell’azione amministrativa guidata dal sindaco Mario Ferrante, chiamata a dare risposte concrete alle esigenze della città e a portare avanti il programma condiviso con gli elettori.
A Crescenzo Perrina sono state affidate deleghe di grande rilievo e responsabilità: bilancio e tributi, contenzioso, istruzione e sport, ambiti strategici per lo sviluppo, l’efficienza amministrativa e la crescita della comunità arianese.
A Carmen Simonazzi rivolgiamo i migliori auguri per questo nuovo incarico istituzionale, certi che saprà offrire un contributo prezioso ai lavori del consiglio comunale con impegno, passione e spirito di servizio.
Al sindaco Mario Ferrante, agli assessori e a tutti i consiglieri comunali auguriamo buon lavoro, nell’interesse esclusivo di Ariano Irpino e dei suoi cittadini". Clicca qui per leggere l'elenco completo di assessori e relative deleghe assegnate.