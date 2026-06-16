Ariano: congratulazioni da Forza Italia ai giovani Perrina e Simonazzi La nuova amministrazione targata Ferrante si appresta ad esordire in consiglio comunale

Il circolo di Forza Italia Ariano Irpino rivolge le più sincere congratulazioni al giovane Crescenzo Perrina per la nomina ad assessore comunale e a Carmen Simonazzi per l’ingresso nel consiglio comunale di Ariano Irpino.

"La formazione della nuova giunta rappresenta un importante passo nell’azione amministrativa guidata dal sindaco Mario Ferrante, chiamata a dare risposte concrete alle esigenze della città e a portare avanti il programma condiviso con gli elettori.

A Crescenzo Perrina sono state affidate deleghe di grande rilievo e responsabilità: bilancio e tributi, contenzioso, istruzione e sport, ambiti strategici per lo sviluppo, l’efficienza amministrativa e la crescita della comunità arianese.

A Carmen Simonazzi rivolgiamo i migliori auguri per questo nuovo incarico istituzionale, certi che saprà offrire un contributo prezioso ai lavori del consiglio comunale con impegno, passione e spirito di servizio.

Al sindaco Mario Ferrante, agli assessori e a tutti i consiglieri comunali auguriamo buon lavoro, nell’interesse esclusivo di Ariano Irpino e dei suoi cittadini". Clicca qui per leggere l'elenco completo di assessori e relative deleghe assegnate.