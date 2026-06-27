"Civiltà e rispetto delle regole! Il comune chiama e rione Valle risponde" La bonifica dei rioni disposta dall'amministrazione comunale ad Ariano Irpino

"Civiltà, buonsenso, rispetto delle regole! - scrive Stefano Mincolelli - il comune chiama e il rione Valle risponde!!". E' così che si è svegliato stamane uno dei rioni della città, dove il sole batte poco, alle presi con una serie di problemi da sempre come il fratello sventurato quartiere Santo Stefano simbolo di una vergognosa mancata ricostruzione.

L'acqua che arriva con un flusso ridotto nei piani alti delle case, un mostro di parcheggio abbandonato al suo deggrado e da diverse settimane alle prese con una perdida d'acqua all'interno. Per non parlare dell'illuminazione funebre tra una palazzina e l'altra mal digerita dagli abitanti.

Stamane così come annunciato dal comune dalle 6.00 alle 7.30 è stato disposto un servizio di spazzamento nel rione.

Il sindaco Mario Ferrante del resto lo aveva annunciato: "La città è vasta, i problemi sono tanti ma questo non ci scoraggia. Ci serve solo il tempo e la collaborazione da parte di tutti e arriveremo ovunque".