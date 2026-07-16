Ariano: è il giorno della solennità della Madonna del Carmine

Dopo la processione, l'imposizione dello scapolare della Madonna del Carmine, la consegna e il rinnovo per coloro che già lo indossano siamo giunti al giorno della solennità.
Stamane la tradizionale fiera ritornata nello storico rione San Rocco e il momento clou delle celebrazioni religiose.
Ecco gli orari di tutte le celabrazioni: 5.30-7.00-8.30-10.00 presieduta dal vescovo Sergio Melillo-11.30-17.30-19.00-20.30-22.00.
Nell'arco della giornata ci saranno alcuni sacerdoti per le confessioni. Non mancherà anche quest'anno il programma civile. Leggi qui un precedente articolo.