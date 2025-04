"Siamo stanchi ma non molliamo, pronti anche a bloccare il Giro d'Italia" ArcelorMIttal, primo maggio a Luogosano. Martedì tavolo a Confindustria

E' corsa contro il tempo per salvare i 70 lavoratori dell'ArcelorMittal. Licenziamenti collettivi per lo stabilimento di Luogosano fanno tremare un indotto da quasi 300 lavoratori e i sindacati annunciano un primo maggio di protesta davanti ai cancelli della fabbrica.

Michele Rizzo, volto storico della fabbrica e delegato sindacale della Fiom-Cgil, continua ad essere il simbolo della sofferenza di chi si è visto crollare il mondo addosso: “Difenderemo con i denti la nostra fabbrica. Samo pronti a bloccare anche il Giro d’Italia. Chiediamo alle istituzioni di ascoltarci, di darci una mano.”

Confindustria apre il tavolo

Intanto Confindustria Avellino ha convocato un incontro per il prossimo martedì 6 maggio 2025, alle ore 11:00, presso la sua sede. L’incontro vedrà la partecipazione dei rappresentanti sindacali di FIM CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, della RSU di ArcelorMittal Luogosano e della Direzione di ArcelorMittal Avellino, oltre ai vertici di Canossa Spa, azienda che gestisce lo stabilimento. L’obiettivo sarà affrontare la procedura di licenziamento collettivo in corso e valutare le possibili soluzioni per i lavoratori coinvolti.

Clima teso a Luogosano

Il clima è teso e la preoccupazione cresce tra gli operai, che vedono minacciato il proprio futuro occupazionale. Le organizzazioni sindacali – CGIL, CISL e UIL – si stringono attorno ai lavoratori, annunciando una manifestazione unitaria proprio per il Primo Maggio, festa dei lavoratori e delle lavoratrici.

Primo Maggio a Luogosano

L’appuntamento è davanti ai cancelli della ArcelorMittal di Luogosano, dalle ore 9:30 alle 13:00, con la partecipazione dei delegati sindacali, rappresentanti delle istituzioni locali, sindaci del territorio, membri del clero e i vertici provinciali dei sindacati confederali: la segretaria generale della Cgil Avellino, il segretario generale della Cisl IrpiniaSannio e il segretario generale della Uil IrpiniaSannio.