ArcelorMittal, vescovo sul palco di Luogosano: sono con voi il lavoro è dignità Il vescovo di Ariano Melillo: bisogna fare presto, aree interne a rischio denatalità e senza lavoro

ArcelorMittal, primo maggio a Luogosano con i tre sindacati Cgil, Cisl e Uil, politici, operai, famiglie e il vescovo di Ariano Monsignor Sergio Melillo. "La chiesa è esperta in umanità ed è sempre al fianco delle persone, che hanno bisogno di lavoro, per vivere una vita dignitosa e vera. - spiega il monsignore, guida della Diocesi Arianese-. Le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti. Vediamo famiglie in affanno e giovani costretti a partire, soprattutto nelle aree interne. Sono in affanno anche gli imprendiotri. Bisogna fare presto. Ne abbiamo parlato anche con il Presidente Mattarella. La Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, senza lavoro non c'è futuro per i giovani, senza lavoro non nascono famiglie e resteremo nel pantano della denatalità. Serve un'azione decisa e condivisa in cui ognuno faccia la propria parte".