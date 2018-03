ELEZIONI IRPINIA: i candidati, come si vota e i dati Candidati irpini per Camera dei deputati e Senato. Numero elettori. Poi aggiorneremo tutti i dati.

Oggi si vota per eleggere i nuovi membri della Camera e del Senato. Con una nuova legge elettorale, il Rosatellum bis, che ha introdotto un sistema misto fra uninominale e proporzionale e ha cambiato i collegi. Seggi aperti dalle 7 alle 23. Di seguito mostreremo: "come si vota", i numeri di seggi e votanti in Irpinia e tutti i candidati della provincia di Avellino.

COME SI VOTA

La legge prevede un sistema elettorale misto alla Camera e al Senato: un terzo dei seggi è assegnato con il sistema maggioritario e due terzi con quello proporzionale.

Con il sistema maggioritario in ogni collegio viene eletto un solo candidato: quello che ottiene più voti. Con il sistema proporzionale a ciascuna lista o coalizione di liste sono assegnati i seggi rispetto al numero ai voti ottenuti, calcolati a livello nazionale e poi redistribuiti nelle singole circoscrizioni territoriali.

Ogni candidato che concorre con il sistema maggioritario è identificato sulla scheda elettorale perché il suo nome è scritto dentro un rettangolo. Non presenta simboli ed è collocato in alto rispetto alla lista o alle liste collegate. Ogni lista o coalizione di liste è collegata a un solo candidato.

Con il sistema maggioritario sono assegnati 232 seggi alla Camera e 116 al Senato.

L'assegnazione dei restanti seggi del territorio nazionale, 386 alla Camera e 193 al Senato, avviene con il metodo proporzionale in collegi plurinominali.

Per l’elezione della Camera possono votare i cittadini entro domenica 4 marzo sono maggiorenni; per l’elezione del Senato possono votare i cittadini che entro domenica 4 marzo hanno compiuto venticinque anni.

Per l’elezione della Camera dei deputati la scheda è rosa. Per l’elezione del Senato della Repubblica la scheda è gialla.

Ogni scheda è dotata di “tagliando antifrode”, con un codice progressivo alfanumerico, che sarà annotato al momento dell’identificazione dell’elettore. Dopo aver votato l’elettore consegna la scheda al presidente del seggio e questi stacca il “tagliando antifrode”. Il presidente inserisce la scheda nell’urla solo dopo aver verificato la corrispondenza del numero del codice con quello annotato al momento della consegna della scheda.

Ciascuna scheda ha il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale in un rettangolo. Nel riquadro o nei riquadri sottostanti, sono riportati il simbolo della lista o delle liste, collegate al candidato uninominale, con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati, da un minimo di 2 a un massimo di 4. Nel collegio plurinominale, con il rispettivo ordine di presentazione.

Per votare va apposto un segno sulla lista prescelta e il voto si estenderà anche al candidato uninominale collegato; oppure si potrà apporre un segno su un candidato uninominale e il voto si estenderà alla lista o alle liste collegate in misura proporzionale ai voti ottenuti nel collegio da ogni singola lista.

Il voto è valido anche se si appone il segno sul candidato uninominale e sulla lista, inclusa una di quelle collegate; non è possibile il voto disgiunto, quindi votare un candidato uninominale e una lista collegata a un altro candidato uninominale.

E’ vietato scrivere sulla scheda il nominativo dei candidati e qualsiasi altra indicazione.

I NUMERI

In Irpinia le sezioni sono 502. I cittadini con diritto di voto 343.310: dei quali uomini 167.465 e 175. 845 donne.

A votare per i rappresentanti del Senato, andrà solo chi ha compiuto 25 anni. Il numero dei votanti in Irpinia scende a 312.430: 160.769 donne e 151.661 uomini.

I giovani che votano per la prima volta in Campania per la camera dei deputati sono 70.677. Dei quali 4473 quelli residenti all'estero iscritti all'Aire. Dono 6.061 i giovani che votano per la prima volta al Senato.

LE CIRCOSCRIZIONI

La Campania eleggerà 60 deputati e 29 senatori. Per le elezioni alla camera dei deputati la Campania è divisa in due circoscrizioni. Alla circoscrizione Campania 1 sono assegnati 32 seggi, dei quali 12 uninominali. Altri 20 seggi sono attribuiti con metodo proporzionale in tre collegi plurinominali. Per l'elezione del Senato alla Campania sono assegnati 29 seggi, 11 nei collegi uninominali e 18 seggi con metodo proporzionale in tre collegi plurinominali.

I CANDIDATI

Ecco le Liste e i Candidati nella Provincia di Avellino, collegio per collegio.

Collegi plurinominali Senato

Campania 1 (Avellino – Benevento – Caserta)

PD

Valeria Fedeli

Stefano Graziano

Valeria Valente

Luigi Famiglietti

PIÙ EUROPA

Antonella Dragotto

Carlo Romano

Annamaria Barbato Ricci

Raffaele Marino

CIVICA POPOLARE

Rosa Suppa

Raffaele Lanni

Elena Severino

Carlo Marotti

INSIEME

Giovanna Gabriella Perrotta

Angelo Righetti

Simona Carere

Mario Moccia

FORZA ITALIA

Alessandrina Lonardo

Claudio Lotito

Anna Zollo

Sergio Vetrella

LEGA

Claudio Barbaro

Giuliana Sorà

Emilio Caterino

Kristalia Rachele Papaevangeliu

FRATELLI D’ITALIA

Giovanna Petrenga

Enzo Pagano

Anna Maria De Vanna

Gennaro Caserta

NOI CON L’ITALIA

Paola Binetti

Pino Bicchielli

Matilde Milite

Vittorio Bonavoglia

M5S

Vilma Moronese

Agostino Santillo

Sabrina Ricciardi

Fabio Di Micco

LIBERI E UGUALI

Rosa Scafuro detta Rosalba

Gianluca Serafini

Ida Iasi

Andrea Mongillo

CASAPOUND

Antonio Genzale

Maria Stella Deblasio

Antonio Librasi

POTERE AL POPOLO

Raffella De Vita

Pierluigi Di Rauso

Maria Cristina Galasso

Armando Cerulli

POPOLO DELLA FAMIGLIA

Fabio Candalino

Maria Donatiello

Luigi Menale

PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA

Jacopo Estevan Rrenda

Sonia Previato

Giovanni Ferraro

Alfonsina Palumbo

PARTITO VALORE UMANO

AntonioPepe

Stefania Serao

Guerino Silvestri

Maria Elena Gargano

ALA

Arnaldo Gadola

Gelsomina Spavone

Francesco Plaitano

Anna Serpe

ITALIA AGLI ITALIANI

Amato Irene

Pagano Paolo

Nacchia Anna Maria

Alfieri Roberto

PARTITO COMUNISTA

Fenderico Adriana

Monteleone Guido

Biancini Laura

Marengo Fiorenzo

Collegi plurinominali Camera dei Deputati – Campania 2

01 Benevento – Avellino

PD

Umberto Del Basso de Caro

Assunta Tartaglione

Francesco Critelli

Valentina Paris

PIÙ EUROPA

Giuseppe Scognamiglio

Silvja Manzi

Leonardo Monaco

Tiziana Bucicco

CIVICA POPOLARE

Giuseppe De Mita

Assunta Mele

Vincenzo Izzo

Dora Tesauro

INSIEME

Angelo Antonio D’Agostino

Antonietta Colucciello

Fabrizio Nicola Marra

Amelia Meoli

FORZA ITALIA

Cosimo Sibilia

Nunzia De Girolamo

Carmine Antropoli

Ines Fruncillo

LEGA

Giuseppina Castiello

Marco Pugliese

Filomena Ilario

Ettore De Conciliis De Iorio

FRATELLI D’ITALIA

Massimiliano Carullo

Elisabetta Castiglione

Alberto Febbraro

Ida Santanelli

NOI CON L’ITALIA

Francesco Loconte

Alfonsina Cornacchia

Giuseppe Vecchione

Antonietta Gialanella

M5S

Carlo Sibilia

Maria Pallini

Pasquale Maglione

Mirella De Benedictis

LIBERI E UGUALI

Giancarlo Giordano

Alessandra Limata

Angelo De Marco

Laura Racchi

CASAPOUND

Giuliano Bello

Giovanna Borzillo

Gerardo Genzale

Mariarosaria Andriuolo

POTERE AL POPOLO

Roberto De Filippis detto Buglione

Francesca Petito

Claudio Petrozzelli

Teresa Cecere

POPOLO DELLA FAMIGLIA

Puzo Marianna

Sergio Zaccaria

Stefania Russo

Raffaele Daddio

PARTITO VALORE UMANO

Salvatore Barretta detto Salvio

Luisa Del Percio vedova Rescigno

Gerardo Pizzulo

Roberta Salierno

ITALIA AGLI ITALIANI

Manno Ivano

D’Urso Maria

Fortunato Giuseppe

Picardi Giovanna

10 VOLTE MEGLIO

Bozza Enrico Maria

Di Maria Elena

Coviello Giammarco

LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE

Moles Antonella

Graziosi Marcello

Conte Ermelinda

Ricciardi Ranieri Roberto

PARTITO COMUNISTA

Nuzzo Luigi

Zoccolini Martina

Sergio Alessandro

Carbonelli Catia Lidia

Collegi uninominale Camera – Campania 2

02 Ariano Irpino

COALIZIONE Centro Destra – Carmela Grasso

COALIZIONE Centro Sinistra – Giuseppe De Mita

M5S – Generoso Maraia

LIBERI E UGUALI – Antonio Emilio Caggiano

CASAPOUND – Gerardo Genzale

POTERE AL POPOLO – Elisena Iannuzzelli

PARTITO DELLA FAMIGLIA – Marco Langelotti

PRI – ALA – Paola Fanfarillo

ITALIA AGLI ITALIANI – Cosenza Cosimina

10 VOLTE MEGLIO – Di Maria Elena

LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE – Graziosi Marcello

PARTITO COMUNISTA – Zoccolini Martina

PARTITO VALORE UMANO – Pagliarulo Gerardo Michele

06 Avellino

COALIZIONE Centro Destra – Pietro Foglia

COALIZIONE Centro Sinistra – Angelo D’Agostino

M5S – Michele Gubitosa

LIBERI E UGUALI – Annamaria Pascale

CASAPOUND – Giuliano Bello

POTERE AL POPOLO – Antonio Della Pia detto Tony

POPOLO DELLA FAMIGLIA – Giancarlo Marcocci

PRI – ALA – Mario C. Mancianiello

ITALIA AGLI ITALIANI – Giliberti Michele Antonio

10 VOLTE MEGLIO – Coviello Giammarco

LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE – Godano Giulia

PARTITO COMUNISTA – Carbonelli Catia Lidia

PARTITO VALORE UMANO – Blasi Gennaro