DIRETTA VOTO. Crollo Pd, Renzi lascia? Leu: una catastrofe Si avvicina alla soglia del 34 per cento. Per il Pd è un tracollo. Affermazione della Lega

Per seguire le dirette voto dalle province clicca: Irpinia, Sannio, Salerno, Napoli

Ore 01,11. Se il risultato del Pd dovesse attestarsi – come sembra – molto al di sotto del 20 per cento la sua leadership verrebbe seriamente messa in discussione. Le voci circolano con insistenza in queste ore. Anche se non ci sono ancora voci ufficiali (si aspetta il dato ufficiale). A sinistra fa rumore anche il flop di Leu, che supera di poco il 3 per cento. Un fallimento.

Sono nel frattempo arrivati primi dati ufficiali (non proiezioni e su un numero limitato di seggi). 5Stelle (29 per cento), Pd (21), Lega (20,4), Fi (13,1), Fdi (3,9), Leu (3,2). Ma si tratta appunto di un campione minimo, che è quindi meno attendibile delle proiezioni.

Ore 00,53. I risultati elettorali in Italia hanno appena avuto un effetto negativo sui mercati finanziari internazionali.

Ore 00,50. Altre proiezioni al Senato. Si amplifica la vittoria dei 5Stelle 33,6 per cento, il tracollo del Pd (18,3), la vittoria della Lega (17,4), poi Forza Italia (14,1), Fratelli d'Italia (4 per cento), Leu (3,3), +Europa (2,3).

Ore 00,46. Le nuove proiezioni al Senato confermano in buona parte i risultati già diffusi con gli exit poll: 5Stelle 31,8 per cento, Pd (19,6), Lega (15,9), Forza Italia (14,2), Fratelli d'Italia (4,4 per cento), Leu (3,5), +Europa (2,7).

Ore 00,28. Prime parole ufficiali dei 5Stelle. Le ha pronunciate Alessandro Di Battista: «Se i dati fossero confermati saremmo di fronte a un trionfo, una apoteosi. Che dimostra quanto di buono abbiamo fatto fino a oggi. Ora tutti quanti, dico tutti quanti, dovranno venire a parlare con noi. E questa è la migliore garanzia di trasparenza per i cittadini. Con la nostra correttezza e le nostre soluzioni».

Ore 00,15. Surreale commento della segretaria regionale del Pd, Assunta Tartaglione: Di fronte alla debacle del partito è riuscita a parlare solo del dato che riguarda l'affluenza alle urne.

Ore 00,14. Le prime proiezioni al Senato confermano i due dati più significativi di queste elezioni politiche: il trionfo dei 5Stelle (33 per cento) e della Lega (17,3). Il disastro del Pd (18 per cento), la delusione targata Forza Italia (14 per cento), l'evaporazione di ogni ambizione per Liberi e Uguali (3 per cento).

Gli italiani hanno punito duramente i partiti tradizionali e il centrosinistra in particolare. Premiando i cosiddetti populisti e nazionalisti, assecondando una propensione europea, ma con un risultato ancora più marcato: i partiti antisistema e di estrema destra superano il cinquanta per cento.

Ore 23,56. Il Guardian, che sta seguendo con una diretta on line il voto italiano, ritiene possibile una coalizione tra i partiti populisti, anti establishment o di estrema destra. E quindi: Lega, 5Stelle e Fratelli d'Italia. «Una situazione – aggiunge il giornale britannico – che farebbe tremare l'Europa».

Ore 23,47. Dai primi risultati reali in arrivo dal Sud il Movimento 5Stelle avrebbe fatto il pieno di voti, anche in molti collegi uninominali. Tra gli scenari possibili a questo punto, soprattutto se venisse confermato il risultato molto superiore al 30 per cento, c'è naturalmente anche quello di un governo della formazione di Di Maio con il supporto di un gruppo di fuoriusciti di altre forze politiche, in particolare Pd e Leu. Del resto nell'ultima legislatura i cambi di casacca sono stati 540 e hanno riguardato 440 parlamentari.

Nel centrodestra i risultati continuano a premiare Salvini rispetto a Berlusconi.

Ore 23,37. Il Movimento 5Stelle annuncia: siamo il pilastro di questa legislatura. Nel frattempo nuovi aggiustamenti negli exit poll. La Lega potrebbe superare Forza Italia e la somma – con i massimali – di tutte le forze della coalizione, si avvicina al fatidico 40 per cento. In questo caso, Matteo Salvini potrebbe diventare premier. Il Pd oscilla tra il disastro (20 per cento) e una dignitosa sconfitta (23 per cento). Per Liberi e uguali se si confermasse il risultato al di sotto del sei per cento si potrebbe tranquillamente parlare di una debacle.

Ore 23.35. Bonafede, portavoce Movimento 5Stelle: "Se i dati di questi exit poll venissero confermati, sarebbe un dato tanto storico quanto straordinario. I 5Stelle sarrebbero imprenscindibili per la formazione di un nuovo governo".

Ore 23,15. Se venissero confermati gli exit poll, nessuno tra partiti e coalizioni sarebbe in grado di formare un governo. Nè i 5Stelle, lontani dalla soglia del 40 per cento. Nè la coalizione del centrodestra, che arriverebbe al massimo al 35. Nè tantomeno il Pd, che oscilla tra il 20 e il 23,5 per cento. Saranno quindi necessarie delle alleanze. E già si fanno le prime possibili previsioni. Il possibile accordo tra Pd e Forza Italia non garantirebbe la maggioranza, forse neppure con la presenza di una pattuglia robusta di “responsabili”. Tutto quindi sembra nelle mani dei 5Stelle. Nel centro destra è lotta all'ultimo voto tra Forza Italia e Lega per il primato all'interno della coalizione.

Ore 23,02. Sono usciti i primi exit poll. E sono in linea con gli ultimi sondaggi. Il Movimento 5Stelle sarebbe il primo partito (29/32 per cento), il Pd (20/23 per cento), Leu (5,2/6,2 per cento), Forza Italia (12,5/15,5 per cento), Lega (12,5/15,5 per cento), Fratelli d'Italia (4,1/5,8 per cento), Più Europa (2/4 per cento).

Ore 22,59. Manca solo un minuto ai primi exit poll

Ore 22,55. Le prime proiezioni sui voti reali dovrebbero essere pronte entro le 24. Dipenderà molto dall'inizio delle operazioni di spoglio.

Ore 22,50. Sono prevedibili lunghe code all'interno dei seggi anche dopo la chiusura delle 23. Quasi ovunque si segnalano tante persone in attesa. Un dato che ritarderà anche di un'ora l'inizio dello spoglio delle schede.

Ore 22,42. Il Guardian avvisa i suoi lettori: i sondaggi in Italia non sono mai stati affidabili, e con la nuova legge elettorale lo saranno anche meno. Attenzione...

Ore 22,39. Curiosità in un seggio elettorale avellinese. Un presidente ha preso alla lettera l'alternanza uomo donna. Ha ritenuto non fosse sufficiente solo per le candidature, pensava si dovesse applicare anche nella successione del voto: uomo, donna, uomo, donna... E così dopo il voto di un elettore maschio ha iniziato a urlare ad alta voce: c'è una donna? C'è una donna? Ma in quel momento non c'era nessuna elettrice. Poi qualcuno gli ha spiegato che non l'alternanza non era prevista nelle urne...

Ore 22,18. Urne chiuse e già si parla di brogli. Le Iene, la popolare trasmissione di Italia Uno, ha annunciato la trasmissione di un servizio – per questa sera – durante la quale verrebbe illustrata la falsificazione di circa 3mila schede a Colonia, in Germania. Le schede in questione sarebbero state intercettate da alcuni individui prima dell'arrivo in Italia.

22,15. Anche l'inviato del New York Times a Roma si è accorto che le schede elettorali – per come sono state realizzata – possono indurre un certo grado di confusione. Gli americani osservano con una certa ironie le complicazioni al limite dell'assurdo del nostro nuovo sistema elettorale.

Ore 22,09. Tra meno di un'ora saranno diffusi i primi exit poll e sarà chiaro almeno il trend di queste elezioni politiche 2018. Si valuterà se ci sarà la concreta possibilità di formare un governo con il partito o la coalizione vincente o se sarà invece necessaria una lunga fase di trattative per dare al Paese un esecutivo in grado di amministrare.

Per i risultati definitivi l'attesa sarà invece più lunga e avranno un peso notevole i risultati nei collegi uninominali. E' presumibile che la compagine politica o la coalizione che si avvicini al 40 per cento potrebbe ottenere i seggi sufficienti per dar vita a un governo. E' quella la soglia da raggiungere o almeno avvicinare.

C'è grande attesa per l'esito del voto in tutta Europa. Le capitali del continente temono la vittoria dei populisti o dei movimenti anti establishment.

Ore 21,50. Si è registrato un aumento dell'affluenza nelle regioni dove è prevedibile – almeno secondo i sondaggi – un buon risultato per il Movimento 5Stelle. E quindi in particolare nel Sud e in Piemonte. Mentre il dato è il calo nelle regioni storiche del Partito democratico e in alcune dove il centrodestra è dato per favorito, in particolare il Veneto e il Lazio.

Ore 21,30. Sarà uno scrutinio lento, reso ancora più complesso dai bizantinismi della legge elettorale. Il ministro dell'Interno, Marco Minniti ha dichiarato che «per conoscere i risultati ci vorrà pazienza». Sarà un problema determinare il tempo necessario. Si suppone che il numero di schede contestate non sarà basso, anzi. Tra le ipotesi più accreditate c'è quella che invita ad aspettare fino a lunedì sera per conoscere l'esito definitivo delle elezioni.

Ore 21,22. Una donna di 85 anni è morta nel pomeriggio, a causa di un malore, nell'atrio di una scuola elementare di Matera nella quale è stato allestito il seggio elettorale dove era andata per votare. Quando si è sentita male, l'anziana, che era accompagnata dal marito, è stata soccorsa e fatta sedere su una sedia, nell'atrio di un istituto scolastico del rione San Pardo: intanto, è stato chiamato il "118" ma quando il medico è arrivato era già morta.

Ore 21,20. Il ministero dell'Interno ha fornito il dato definitivo dell'affluenza alle 19. E' del 58,42 per cento, un punto in più rispetto al referendum del 4 dicembre 2016. Youtrend stima che a questo punto l'affluenza definitiva potrebbe oscillare tra il 67 e il 70 per cento. Ben cinque punti – almeno – più basso delle elezioni 2013, che già rappresentava il picco minimo nella storia delle elezioni politiche in Italia.

Ora 20,48. Iniziano a circolare i primi exit poll, quelli registrati alle 18. Non possono ancora essere resi pubblici. Ma c'è qualche risultato che se confermato sarebbe sorprendente.

Ore 20,15 Si continua a votare più al nord, ma il sud è in crescita rispetto al voto referendario del 2016 e ha ridotto la forbice rispetto all'affluenza al voto registrata nelle regioni settentrionali. Una situazione, che se confermata, potrebbe tramutarsi in un vantaggio per i 5Stelle (dati per favoriti nel meridione) e um grosso guaio per il Pd (il calo più consistente è nelle zone dove il partito di Renzi è tradizionalmente più forte).

Queste le variazioni al sud: Campania + 6 per cento, Puglia (5,4), Basilicata (5,2), Calabria (5,1), Molise (4,72)

Ore 19,44. Alle elezioni politiche per il rinnovo della Camera alle ore 19 - ma il dato non è ancora definitivo - ha votato il 58% degli aventi diritto (circa 4.200 comuni su 7.958). Alle ore 12 l'affluenza registrata è stata pari al 19,38%. Lo rende noto il Ministero dell'Interno.

Ore 19,33. Ancora un inquietante episodio di intimidazione ai dirigenti del Pd di Sant'Angelo Lodigiano". E' quanto sottolinea il coordinatore della segreteria nazionale del Pd, Lorenzo Guerini, rilanciando su Fb la denuncia del ritrovamento di una bandiera del Pd con la scritta 'Infame ti ammazziamo' nel giardino di casa di Valerio Esposti, giornalista freelance e attivista del Pd della cittadina.

Esposti ha denunciato il fatto ai carabinieri e sostiene che la bandiera sia una di quelle "rubate giovedì 22 febbraio all'esterno di una iniziativa del Pd svoltasi a Sant'Angelo".

"Questa minaccia di morte, avvenuta oggi nel giorno delle elezioni - sostiene -, è l'ultimo episodio di una serie". "Tutto il Pd lodigiano e nazionale ti è vicino con affetto - ha scritto Guerini condividendo il post di Valerio Esposti su Fb -. Noi non ci facciamo intimidire: le minacce, gli insulti, le aggressioni non ci faranno fare nessun passo indietro. Sant'Angelo, come tutta l'Italia, è democratica e antifascista".

Ore 19, 31. È stato sorpreso dal presidente di seggio mentre fotografava la scheda elettorale dopo aver votato.

È accaduto n uno dei seggi a Iglesias, nel Sulcis. L'elettore, un uomo di circa 60 anni, è stato bloccato e sono state subito informate le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Iglesias. Il sessantenne è stato identificato. Nei suoi confronti scatterà una denuncia.

Ore 19,30. Buona affluenza alle urne nei paesi colpiti dal terremoto nelle Marche. In molti Comuni gli abitanti che sono ancora sfollati sono arrivati o con i bus navetta messi a disposizione dalla Regione Marche o con mezzi propri per votare. Come a Castelsantangelo sul Nera (Macerata) dove Marco Alfani e il nipote, unici ad abitare ancora in frazione Vallinfante in roulotte, si sono presentati di buon'ora al seggio: un modulo abitativo. A Muccia il tricolore, la bandiera azzurra della Ue e quella della Regione Marche hanno trasformato un centro di aggregazione in seggio elettorale. Nei paesi più grandi si sono registrate, soprattutto prima dell'ora di pranzo, lunghe file e attese, come a Camerino dove il seggio si è concentrato in zona Le Conce nella sede dell'Ipsia 'Ercoli'. A Montecavallo (Macerata) si è votato in una struttura prefabbricata che verrà poi adibita a chiesa. Ad Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), alcuni abitanti che risiedono nella vallata sono tornati per votare: tre i seggi allestiti.

Ore 19,17. In questo momento solo 506 comuni su 8mila hanno fornito il dato sull'affluenza alle 19. E' del 56,91 per cento. Ma si tratta di un risultato molto parziale e che cambierà sicuramente. Ricordiamo che alle 19 nel giorno del Referendum 2016 aveva votato il 57,31 per cento.

Ore 19,13. Per tentare di ridurre i ritardi provocati dalla gestione del tagliando antifrode, il ministero dell'Interno avrebbe informato di presidenti di seggio che potranno farsi aiutare dai propri vice nelle operazioni che riguardano il tagliando: controllo che il il numero della scheda compilata dall’elettore sia lo stesso della scheda che gli è stata consegnata all’ingresso, rimozione del tagliando e inserimento della scheda nell’urna. La notizia è stata riportata dal Sole 24 Ore.

Ora 19,01. Tra ora e le 20 dovrebbero essere resi noti i dati sull'affluenza alle urne. Se il trend dovesse essere confermato potrebbe essere questa consultazione quella con la più bassa partecipazione della nostra storia. Un dato che – del resto – era ampiamente previsto. Già noto prima della campagna elettorale. Campagna che, nel caso fosse confermato questo andamento, non ha saputo convincere il gran numero di indecisi (o che – più probabilmente – non hanno trovato convincenti le proposte politiche di partiti e movimenti).

Ore 18,49. E questa è invece l'analisi che arriva dagli Usa e da uno dei suoi più prestigiosi quotidiani, il Washington Post.

Gli italiani si sono recati alle urne con un voto che offrirà la misura della forza dei populisti anti-establishment che hanno condotto una campagna contro i partiti tradizionali in tutta Europa.

Dopo una campagna caratterizzata da atteggiamenti rabbiosi nei confronti dei migranti e dal pessimismo sulle prospettive economiche dell'Italia, gli elettori avranno la possibilità di registrare il loro malcontento alle urne. Prima del voto, il panorama politico del paese era frammentato dall'aumento dei partiti estranei al consueto confronto sinistra-destra che ha dominato la politica nei paesi europei dalla seconda guerra mondiale. Molti leader e analisti si chiedono se ci sarà abbastanza supporto per una qualsiasi forza per mettere insieme una coalizione di governo.

La politica italiana è notoriamente caotica , e i primi ministri raramente sono rimasti in carica per l'intero mandato. Ma quest'anno è forte la sensazione di rottura del vecchio sistema e quello che sta accadendo in Italia potrebbe essere il da apripista per quello che accadrà in altri Paesi europei. Combinati, i partiti di centro-sinistra e centro-destra tradizionali otterranno meno del 40 percento degli elettori.

Un fattore unificante di questa campagna è stata la furiosa rivolta contro le 600mila persone che sono arrivate sulle coste italiane negli ultimi cinque anni. L'ex primo ministro Silvio Berlusconi sostiene la deportazione di tutti - un passo senza precedenti nell'Europa occidentale postbellica - . Eppure è ancora visto come un moderato dagli italiani e dai leader europei, vista la retorica ancora più angosciante che si muove alla sua destra.

Il suo partito è infatti alleato con la Lega Nord, che ha allargato il suo orizzonte oltre le radici regionali grazie a una piattaforma nazionalista e una dura retorica nei confronti dei musulmani e dei nuovi arrivati .

Il Movimento 5 Stelle si è impegnato per convincere gli elettori che sono pronti a governare, e non è chiaro se siano disposti a fare i compromessi necessari per formare una coalizione di governo. Le loro politiche difficili da categorizzare sono determinate da un insolito sistema di votazione online diretta tra i membri del loro partito e non hanno preso posizioni chiare su alcune delle principali questioni che riguardano l'Italia nel mondo, come l'integrazione dell'Unione europea e il futuro delle sanzioni contro la Russia.

Ore 18,36. Così ci vedono dall'estero. Ecco cosa scrive il quotidiano inglese The Guardian a proposito delle elezioni italiane.

«Oggi gli italiani si stanno recando alle urne per votare in una delle elezioni più incerte degli ultimi anni e che potrebbe determinare se l'Italia soccomberà al sentimento populista, euroscettico e di estrema destra che ha travolto l' Europa.

Confusione e ritardi hanno penalizzato il voto in alcuni seggi elettorali, con nuove procedure antifrode che hanno causato enormi code, mentre in un seggio elettorale di Roma è stato sospeso il voto perché le schede ripotavano nomi di candidati sbagliati.

La campagna è stata segnata della retorica neofascista e della violenza anti-migrantei che è culminata nelle sparatorie del mese scorso di sei africani.

I risultati del voto, che dovrebbero essere annunciati nelle prime ore di lunedì, potrebbero riportare in sella Silvio Berlusconi , ex primo ministro conservatore e miliardario costretto a dimettersi nel 2011 sotto una nuvola di scandali.

Ci potrebbe anche essere un'ondata di sostegno per i due principali partiti populisti italiani, il Movimento 5 Stelle e l'estrema destra della Lega, entrambi euroscettici, anti-libero commercio, pro-Cremlino e contrari ai vaccini obbligatori nonostante l'Italia sia stata colpiuta da un'epidemia di morbillo.

La Lega, precedentemente conosciuta come la Lega Nord, abbraccia apertamente l'ideologia "prima l'Italia", mentre i 5Stelle si concentrano sulla corruzione. La loro ascesa negli ultimi anni ha evidenziato la profondità della rabbia all'interno della elettorato.

Il centrosinistra, guidato dall'ex primo ministro Matteo Renzi , ha cercato venerdì di fare un ultimo appello per la moderazione, invitando il numero significativo di elettori indecisi - circa il 30% - a "pensare attentamente".

Mentre la coalizione di centro-destra, che ha capitalizzato il sentimento anti-migrante, ha condotto i sondaggi la scorsa settimana, gli analisti prevedono che il risultato più probabile sia un parlamento senza maggioranza.

Ciò richiederà giorni e settimane di contrattazioni dietro le quinte per creare un governo di coalizione che possa ottenere voti di fiducia in parlamento. Solo le parti che si uniscono tra i tre blocchi principali - la coalizione di centro-destra, la coalizione di centro-sinistra e il Movimento a cinque stelle - determineranno il futuro dell'Italia.

"È molto probabile che, in fin dei conti, nessuno di questi tre gruppi avrà la maggioranza assoluta e sarà costretto a dialogare tra loro per mettere insieme un governo di coalizione", ha detto Franco Pavoncello, il decano della John Cabot University di Roma.

Annuncio pubblicitario

Gli analisti prevedono che l'unica coalizione con la possibilità di raggiungere una maggioranza assoluta sia la coalizione di centro-destra. La coalizione comprende la Lega anti-migranti e il partito nazionalista, neofascista, Fratelli d' Italia .

Ore 18,18. I primi Exit Poll come al solito saranno resi noti subito dopo la chiusura dei seggi. Ma mai come in questo caso – tra seggi uninominali e proporzionale – dovranno essere valutati con estrema attenzione e senza farci eccessivo riferimento. Potranno indicare una tendenza, nulla di più. I primi dati più o meno credibili, vista anche la complessità del sistema e le operazioni di voto che in molti seggi si protrarranno ben oltre le 23, dovrebbero essere resi noti non prima delle due, forse le tre. Per i definitivi bisognerà aspettare lunedì mattina.

ORE 17. Secondo YouTrend – che ha analizzato i dati nazionali - l’affluenza alla chiusura dei seggi dovrebbe attestarsi tra il 65 – 70 per cento. Dunque in calo rispetto alle elezioni di 5 anni fa quando il dato definitivo fu di 75,2%.

Il calo più vistoso dovrebbe verificarsi nelle regioni del nord e in particolare nelle province di Modena, Reggio Emilia, Bologna, Milano e Monza.

Dovrebbe crescere invece – rispetto ai dati del referendum 2016 – l'affluenza in tutte le regioni del Sud».

Ore 14. "Le code registrate in queste ore, anche in altre città italiane, sono dovute in gran parte alle nuove operazioni richieste per il tagliando antifrode - scrive il Campidoglio in una nota -. Pertanto, rinnovando l'invito ai cittadini all'esercizio del proprio diritto di voto, si suggerisce di recarsi ai seggi prima possibile e comunque almeno un'ora prima della loro chiusura". Lo stesso consiglio può esserer esteso agli elettori di tutta la Penisola.

Ore 13. Alle 12 l'affluenza alle urne nei 7.958 Comuni italiani è stata del 19,43%. Nelle passate elezioni politiche del 24 febbraio 2013 (ma allora si votava anche il lunedì) alle ore 12 aveva votato il 14,9% degli aventi diritto (8.092 Comuni).

Ore 9. Disagi ed errori. Non sono mancati i disagi per errori nella distribuzione delle schede elettorali. A cominciare da Casalnuovo di Porto, nei pressi di Roma, dove sono arrivate le schede degli oltre quattro milioni di voti arrivati dall'estero: tutto sta procedendo con un certo caos.

A Roma – in un seggio dei Parioli – le urne sono state ricontrollate perché un elettore ha fatto notare che stava votando su schede sbagliate.

Problemi dello stesso tipo a Palermo: nella notte e in tutta fretta sono state ristampate duecentomila schede poi distribuite nei seggi della città. Molte operazioni di voto sono iniziate in ritardo.

Ore 7. I numeri, i seggi, come si vota. Aperte da questa mattina alle 7 le 61.552 sezioni elettorali dove gli italiani potranno recarsi per rinnovare il Parlamento della Repubblica.

Due le schede: una "rosa" per la Camera dei Deputati, l'altra "gialla" per il Senato. Possono esprimere il loro voto per il Senato soltanto gli elettori che hanno compiuto 25 anni. Gli elettori sono complessivamente 50.782.650, di cui 46.663.202 hanno diritto a votare anche per il Senato.

La nuova legge elettorale (Rosatellum) prevede un sistema elettorale misto sia alla Camera che al Senato. Un terzo dei seggi sarà assegnato con il sistema maggioritario e due terzi con il sistema proporzionale.

Con il sistema maggioritario viene eletto un solo candidato per collegio. Con quello proporzionale a ciascuna lista o coalizione di liste sono assegnati i seggi in proporzione ai voti ottenuti, calcolati a livello nazionale e poi redistribuiti nelle singole circoscrizioni territoriali.

I candidati in corsa col sistema maggioritario sono identificati sulla scheda elettorale: il nome è scritto in un rettangolo situato in alto rispetto alla lista o alle liste collegate. Ogni lista o coalizione di liste è collegata a un solo candidato.

Con il maggioritario sono assegnati 232 seggi alla Camera e 116 seggi al Senato. L'assegnazione dei restanti seggi del territorio nazionale (386 alla Camera e 193 al Senato) avviene con il metodo proporzionale in collegi plurinominali.

Per l'elezione della Camera possono votare i cittadini che alla data di domenica 4 marzo hanno compiuto diciotto anni; per l'elezione del Senato possono votare i cittadini che alla data di domenica 4 marzo hanno compiuto il venticinquesimo anno di età. Per l'elezione della Camera dei deputati la scheda è rosa. Per l'elezione del Senato della Repubblica la scheda è gialla.

Il tagliando antifrode prevede che ogni scheda sia dotata di un codice progressivo, che sarà annotato al momento dell'identificazione dell'elettore. Espresso il voto l'elettore consegna la scheda al presidente del seggio. E' il presidente che stacca il 'tagliando antifrode' e, solo dopo aver verificato la corrispondenza del numero del codice con quello annotato al momento della consegna della scheda, la inserisce nell'urna. Proprio questa operazione sta provocando rallentamenti nei seggi.

Gli elettori sul territorio nazionale sono, per la Camera dei Deputati, 46.604.925, di cui 22.430.202 maschi e 24.174.723 femmine, per il Senato della Repubblica 42.871.428, di cui 20.509.631 maschi e 22.361.797 femmine, che eleggeranno 618 deputati e 309 senatori. Le sezioni saranno 61.552. Gli elettori della circoscrizione estero, sulla base dei dati dell'apposito elenco definitivo, sono, per la Camera dei Deputati 4.177.725, e per il Senato della Repubblica 3.791.774, ed eleggeranno, rispettivamente, 12 deputati e 6 senatori.