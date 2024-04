Avellino, Sibilia replica a Martusciello: "Dichiarazioni stupefacenti" L'esponente di FI aveva bocciato la candidatura dell'ex senatore. Ma forse sa poco di Avellino...

Allora è chiaro. Fulvio Martusciello ce l'aveva con Cosimo Sibilia. Tant'è che l'ex parlamentare che fondò Forza Italia in Irpinia con Silvio Berlusconi è stato costretto a diramare una nota ufficiale. Il che appare paradossale perché oggi il centro destra, alla luce della grave crisi che vive la città di Avellino, avrebbe finalmente una chanche per giocarsi la partita per le amministrative. E Cosimo Sibilia, se effettivamente disponibile a candidarsi sarebbe una risorsa importante e davvero competitiva dal punto di vista elettorale. Ma Martusciello, evidentemente, conosce poco le dinamiche di Avellino.

Ecco comunque la nota di Cosimo Sibilia: "Le dichiarazioni del coordinatore regionale di Forza Italia riescono, come è sua antica abitudine, ad essere stupefacenti. Non capisco come ancora una volta il mio nome possa essere strumentalizzato da un personaggio che in questi anni si è contraddistinto per avere condotto il suo partito a risultati men che mediocri. Eguale sforzo, evidentemente, egli sta profondendo per garantire l’insuccesso alla coalizione di centrodestra nella città di Avellino, impedendo la nascita di una intesa politica fra i partiti di governo che pure dovrebbero confrontarsi senza ingerenze esterne da parte di chi nemmeno rappresenta il suo partito a livello apicale.

"Va senza dire - aggiunge Sibilia - che non ho mai avanzato candidature per la mia persona nella città capoluogo, pur avendo raccolto numerosi attestati di stima da parte di tanti esponenti politici e cittadini. A conferma di tutto questo ricordo che la sola iniziativa elettorale alla quale ho preso parte è stata la presentazione della candidatura a sindaco del mio amico Lazzaro Iandolo".