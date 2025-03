Ferrante (Mit): in Campania le sinistre ripartono dalla tiktoker De Crescenzo Il caso dell'invito rilanciato da Rita De Crescenzo per la manifestazione no alle armi di Roma

"Con la stagione DE Luca sulla via del tramonto, messe da parte fritture di pesce e lanciafiamme e nell'impossibilità di trovare una sintesi politica nel frastagliato campo largo, le sinistre in Campania ripartono dalla TikToker Rita DE CRESCENZO". Lo scrive Tullio Ferrante, sottosegretario al Mit e deputato di Forza Italia, sui suoi profili social. Il caso è spuntato in Irpinia, dove Pietro Esposito, 50 anni di Cervinara (Avellino), presidente della Libertas sezione di Benevento, ente di promozione sportiva, viene indicato come colui che avrebbe coinvolto l'influencer Rita De Crescenzo per invitare persone alla manifestazione contro il riarmo organizzata a Roma dal Movimento 5 stelle per il 5 aprile. "Io ed altri soci abbiamo organizzato un pullman da Cervinara ed uno da Napoli a nostre spese", dice Esposito, "ed oggi più di ieri - aggiunge - vorrei ringraziare la tiktoker Rita De Crescenzo che, accogliendo l'invito di una mia collaboratrice di Napoli, ha deciso di darci una mano nel sensibilizzare le persone alla partecipazione su una tematica di grande attualità come quella di dire no alla corsa al riarmo. E, a scanso di equivoci, lo ha fatto gratuitamente". Sul versante M5s, invece, a Napoli e in Campania non ci sono finora reazioni alla vicenda.