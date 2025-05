Azione ad Ariano: "Abbiamo le idee chiare, il territorio ha bisogno di risposte" Sala convegni del palazzo degli uffici gremita in accasione del primo congresso cittadino

"Ho avuto l'onore di aprire i lavori del congresso di Azione, in una città che non mi ha dato i natali, ma alla quelle sono profondamente legata da un autentico senso di appartenenza che mi ha visto sempre impegnata, dal punto di vista umano, professionale e anche sociale. Un impegno che ha caratterizzato tutta la mia vita e che ha costituito anche l'elemento fondante di questo mio agire politico". Così Raffaela Manduzio presidente dell'Assemblea Azione Campania.

Sala convegni del palazzo degli uffici gremita ad Ariano Irpino, in occasione del primo congresso del partito, dopo quello tenutosi a livello nazionale.

Antonio D'Alessio deputato Azione: "Abbiamo le idee molto chiare - ha detto - un partito che ha dei rappresentanti diffusi si un territorio, riesce anche a capire quali sono le problematiche, le specificità, le criticità delle comunità e a costruire le risposte in maniera organica. Qui abbiamo ad Ariano Irpino, Mimmo Gambacorta che è un fuoriclasse della politica, persona molto stimata. Intorno a lui si è creata una grande squadra, la comunità sta crescendo ed è bello vedere il colpo d'occhio di questa serata, in una fase in cui la politica è diventata troppo social, trascurando il contatto con la gente".

Presenti fra gli altri oltre al segretario provinciale Domenico Gambacorta, Salvatore Aversano consigliere regionale, Marcello Pittella presidente consiglio regionale della Basilicata e Antonio D’Alessio deputato e segretario dell’ufficio di presidenza della camera dei deputati.