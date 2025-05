Il ritorno di De Angelis: Via invidie e rancori, Chiusano è il paese del sorriso Elezioni Comunali 2025, Il sindaco: una marea di gente ci ha premiato, semplicemente grazie

"Ritorna il Paese del sorriso che spazza via rancori, invidie e il vecchio imbalsamato". Così Carmine De Angelis commenta a caldo il suo ritorno alla carica di sindaco di Chiusano San Domenico. Il primo cittadino uscente, sostenuto dalla lista Chiusano Bene Comune, ha ottenuto 915 voti, pari al 58,39% delle preferenze espresse, conquistando così nuovamente la fiducia degli elettori.

Opposizione a Petruzziello

Lo sfidante Carlo Petruzziello, candidato per la lista Unione per Chiusano, ha totalizzato 652 voti, equivalenti al 41,61%. Conti alla mano: La lista Chiusano Bene Comune ottiene 7 seggi; La lista Unione per Chiusano conquista 3 seggi.

I voti validi totali per i candidati sindaco sono stati 1.567, con una copertura del 100% dell’elettorato espresso.

La sfida lo scorso anno con l'ex parroco

Lo scorso anno, per il paesino in provincia di Avellino, c'era stata la ribalta nazionale con una sfida alle comunali tra De Angelis e l'ex parroco, Antonio Romano. Per mesi i riflettori erano stati puntati sul piccolo paesino per le vicende personali dell'ex prelato. Da subito Romano aveva annunciato la sua volontà di candidarsi a sindaco, forte dell'appoggio di una compagine di sostenitori, per rilanciare la comunità chiusanese. Ma arrivò la vittoria di De Angelis alle urne per il terzo mandato, che però durò poco: dopo un solo mese. Le dimissioni di sei consiglieri imposero la caduta dell'amministrazione e con essa è arrivato il voto anticipato di questo anno.